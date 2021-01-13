Предложены два способа снижения тарифов на газ

Во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента было разработано два подхода, при помощи которых можно существенно снизить тарифы на газ для населения. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Первый подход — это формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину», который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европыейских правил, — написал премьер.

В свою очередь компания «Нафтогаз Украины» предложила второй вариант снижения цен на газ. Их предложение заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает «Нафтогаз».

— Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев, — отметил Денис Шмыгаль.