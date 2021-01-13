Землю под застройку дач отдали незаконно

Прокуратура требует возврата государству земельных участков лесного фонда стоимостью более 1 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Областной прокуратурой в Хозяйственный суд Николаевской области предъявлен иск в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины, государственного предприятия «Очаковское лесоохотничье хозяйство» к Березанской райгосадминистрации и Коблевскому сельскому совету о возвращении государству 0,6 га земель государственного лесного фонда урочища Коблево Березанского лесничества, входящих в границы прибрежной защитной полосы Черного моря, стоимостью более 1 млн грн.

Известно, что решениями Березанского районного суда, вступившими в законную силу в 2017 году, было признано незаконным и отменено распоряжение Березанской РГА, которым предоставлены в частную собственность гражданам эти земли для индивидуального дачного строительства. При этом судом установлено, что спорные участки относятся к землям государственного лесного фонда, находящимся в постоянном пользовании ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство», расположены в пределах законодательно определенной прибрежной защитной полосы Черного моря, и должны находиться исключительно в государственной собственности.

Вместо этого на основании принятых в 2020 году решений Березанской РГА и Коблевского сельского совета, вопреки требованиям земельного и лесного законодательства, указанные земельные участки повторно были изъяты из постоянного пользования ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство» и переданы в коммунальную собственность для дальнейшей застройки частными домами.