Податковий борг зменшено на сотні мільйонів гривень

Погашення податкового боргу є одним із пріоритетних напрямів роботи ДПС Миколаївщини. Сплачені вчасно податки – це запорука своєчасного фінансування охорони здоров’я, освіти та інших важливих соціальних зобов’язань держави перед громадянами.

Головним управління ДПС у Миколаївській області у 2020 році забезпечено скорочення податкового боргу (без врахування новоствореного податкового боргу) на 572,7 млн грн, з них грошовими коштами – 180,7 млн гривень.

Для забезпечення надходження заборгованих коштів до бюджету ДПС у Миколаївській області здійснюються відповідні заходи зі стягнення податкового боргу. Для суб’єктів господарювання, які можуть виплатити борг, здійснюється реструктуризація заборгованих коштів, для інших платників податків проводяться індивідуальні консультації щодо напрацювання шляхів виходу підприємства з кризової ситуації по несплаті податків.

До ТОП-20 суб’єктів господарювання Миколаївщини, які збільшили податковий борг перед місцевими бюджетами у 2020 році входять:

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО”;

ДП “ПЛЕМРЕПРОДУКТОР “СТЕПОВЕ”;

ПРАТ “МИКОЛАЇВЗАЛІЗОБЕТОН-1”;

ДП “СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)”;

КОМПАНІЯ “ТОРК ТРЕЙД ЛІМІТЕД”;

ДП “МБТЗ”;

ТОВ “ДНІПРОРЕГІОНГАЗ”;

ТОВ “ВЛАД”;

КП “БЕРЕЗАНЬ”;

ТОВ “ДІНАР”;

КП ММР “МІСЬКЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО”;

ТОВ “МЕТАЛУРГ ПІВДНЯ”;

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ” РАДГОСП ” ВИНОГРАДНА ДОЛИНА”;

ТОВ “ЛТГ-САТ”;

ПП “ТІКА-Ф”;

ПРАТ “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”;

ТОВ “ВІН-КАРТЕЛЬ”;

ДП “СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)”;

ДП “ТОРЖОК”;

ТОВ “ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ”.

Звертаємо увагу, що з більш детальною інформацією стосовно суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, можна ознайомитись у рубриці «Переліки» офіційного веб-порталу ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html

Нагдуємо, що 10 грудня 2020 року набрав чинності Закон України від 04 грудня 2020 року № 1072 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Прийняті цим Законом зміни, спрямовані на підтримку платників податків, які зазнають суттєвих втрат внаслідок встановлених Урядом обмежувальних протиепідеміологічних заходів, недопущення виникнення та зростання податкового боргу.

Зокрема, змінами передбачено списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3 060 гривень.

Також можна відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6 800 гривень.

Детальніше про законодавчі зміни за посилання https://tax.gov.ua/data/material/000/350/444724/InfoList17.pdf

Щоб не опинитися в переліку на примусове стягнення, радимо усім боржникам терміново провести звірку та погасити заборгованість. Інформацію з даного питання також можна отримати в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Миколаївській області за телефонами: (0512) 47-01-16 та (0512) 37-90-85.

Головне управління ДПС у Миколаївській області