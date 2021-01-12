Зоопарк знову відкриває двері. Щоправда, частково

З 13 січня Миколаївський зоопарк працюватиме в режимі парка. Про це повідомляється на офіційній сторінці зоосаду в соціальній мережі Фейсбук.

Відповідно до роз’яснень, внутрішні павільйони зачинені для відвідувачів. Таким чином, бегемоти, мавпи та інші теплокровні тварини будуть недоступними для гостей зоопарку. Натомість можна буде оглянути тварин, які не бояться холоду та знаходяться у зовнішніх вольєрах.

Водночас повідомляється, що вартість вхідного квитка становить: для дорослих – 80 гривень, для дітей віком від 6 до 13 років – 50 грн. А ось дітки віком до 6 років можуть оглянути тварин в зоопарку безкоштовно.