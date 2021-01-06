Понад 7 млрд грн – на розвиток громад Миколаївщини

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, завдяки свідомому ставленню бізнесу та громадян Миколаївщини до перерахування податків, зборів та інших податкових платежів, у 2020 році до місцевих бюджетів забезпечено майже 7,3 млрд грн, що на 535,4 млн грн, або на 8 відс. більше фактичних надходжень 2019 року.

Серед незмінних лідерів, які минулого року суттєво наповнювали місцеві бюджети, податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у загальній сумі надходжень до місцевої казни складає 69 відсотків. У 2020 році до місцевих скарбниць Миколаївщини забезпечено понад 5 млрд грн ПДФО, що на 484,1 млн грн або на 10,7 відс. більше, ніж у 2019 році.

Вагомі надходження до місцевих бюджетів забезпечено і по інших дохідних джерелах. Так, єдиного податку надійшло 900,9 млн грн, плати за землю – 822,7 млн грн, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 170,3 млн грн, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 117,7 млн грн, податку на прибуток – 116,9 млн грн, рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів – 56,1 млн грн, екологічного податку – 26,1 млн грн, плати за ліцензії – 27,8 млн гривень.

За словами Дмитра Прокоф’єва, кошти місцевого бюджету є основним інструментом для вирішення таких важливих завдань, як економічний розвиток регіону, благоустрій місцевості, проведення природоохоронних заходів, реалізація соціальних та інфраструктурних проектів для жителів області.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області вдячні кожному платнику за сумлінне та відповідальне ставлення до сплати податків, зборів та платежів. Податкова служба відкрита до співпраці та готова надавати необхідну консультативну допомогу.

Головне управління ДПС у Миколаївській області