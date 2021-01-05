Підсумки 2020: 13,3 млрд грн до бюджетів

Підсумовуючи роботу ДПС у Миколаївській області у 2020 році в.о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв зазначив: «Минулий рік ми завершили з позитивною динамікою у забезпеченні надходжень до бюджетів усіх рівнів. У першу чергу, хочу подякувати платникам податків за розуміння та сумлінне ставлення до сплати податків».

За словами Дмитра Прокоф’єва, у 2020 році ДПС Миколаївщини проведено роботу щодо вдосконалення електронних сервісів та активного впровадження найсучасніших інформаційних технологій для покращення обслуговування платників податків. Заходи дозволили фахівцям Служби досить швидко та якісно опрацьовувати подану від суб’єктів господарювання звітність, а платникам – мінімізувати спілкування з податківцями. Про ефективність вжитих заходів свідчать показники роботи органів ДПС у Миколаївській області.

Так, у 2020 році до бюджетів усіх рівнів мобілізовано понад 13,3 млрд грн податків і зборів, що на 803 млн грн більше, ніж у 2019 році. Забезпечено абсолютне виконання державного і місцевих бюджетів. До державної скарбниці зібрано понад 6 млрд грн, що на 267,1 млн грн, або на 4,6 відс. більше, ніж у 2019 році. За словами очільника податкової служби Миколаївщини, традиційно, найбільшу питому вагу у структурі сплати до державного бюджету займає податок на додану вартість та податок на прибуток. «Зокрема, суб’єкти господарювання регіону сплатили 2,8 млрд грн податку на додану вартість, понад 1 млрд грн – податку на прибуток», – конкретизував Дмитро Прокоф’єв.

До місцевих бюджетів мобілізовано майже 7,3 млрд грн, що на 535,4 млн грн, або на 8 відс. більше надходжень 2019 року.

«Позитивні результати діяльності податкової служби Миколаївщини за 2020 рік є могутнім імпульсом для подальшої роботи з платниками податків, з метою досягнення значних показників надходження податків до бюджету, що сприяє вирішенню багатьох соціальних державних програм, покращенню добробуту громадян та наближення їх рівня життя до європейських стандартів. Переконаний, що тільки налагодження відкритих та прозорих відносин з кожним платником податків, сервісний підхід в обслуговуванні платників та створення комфортних умов ведення бізнесу в регіоні забезпечать соціальну стабільність та економічне зростання як Миколаївщини, так і держави у цілому. Сплачені податки та збори – це внесок мешканців Миколаївщини у розвиток країни, можливість своєчасного фінансування державних програм соціального спрямування та впровадження реформ», – прокоментував Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області