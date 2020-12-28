Бізнесу Миколаївщини відшкодували 974,7 млн грн ПДВ

Сплату ПДВ на Миколаївщини забезпечують 6599 платників, серед яких 6034 – юридичні особи і 565 фізичних осіб – підприємців.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, відшкодувати податок на додану вартість за 11 місяців 2020 року забажали 100 суб’єктів господарювання Миколаївщини. Вони заявили до повернення на розрахунковий рахунок майже 1,2 млрд грн податку на додану вартість.

Станом на 01.12.2020 року 91 платнику податків Миколаївщини повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 974,7 млн грн податку на додану вартість. За цей же період за результатами проведених перевірок податківці упередили 235,8 млн грн неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ.

Слід зазначити, що за рахунок відшкодування податку на додану вартість своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання, що гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва. Відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює проведення будь-яких махінацій.

Головне управління ДПС у Миколаївській області