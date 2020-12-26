Святковий променад на Соборній

Навіть карантин і світова пандемія коронавірусу не в змозі відмінити традиційні різдвяно-новорічні святкування. Попри певні обмеження, зокрема заборону проводити концерти та інші масові заходи, на Соборній площі Миколаєва цими днями велелюдно. В епіцентрі уваги – красуня-ялинка, поблизу встановлені різноманітні казкові фігури. Усі охочі можуть пройтися символічним тунелем з цифрами “2021” або сфотографуватися біля нього.

Не доводиться нудьгувати й любителям активного відпочинку. До їх послуг – ковзанка з усім необхідним реманентом. Попри досить таки високий тариф у сто гривень за 45 хвилин перебування на майданчику, подеколи біля кас вишукуються черги із фігуристів-аматорів. Дітлахи та дорослі також мають змогу розважитися на численних атракціонах, від деяких із яких захоплює подих.

Ну і, звичайно, ніхто не залишає святкове містечко голодним. У яскраво прикрашених будиночках вас пригостять глінтвейном, шашликами, смаженими ковбасками, солодощами тощо. Тут є навіть справжнісінький куточок Праги у вигляді традиційної чеської страви – трдельників! Це – смачні булочки з пилу-жару, із різноманітними солодкими начинками.

Одне слово, якщо ви ще не були на новорічно-різдвяній Соборній площі, не гайте час! Святковий променад триватиме до 8 січня.

Андрій Тюрін