Миколаївці створили акваферму

У Миколаєві розробили економіко-географічну карту можливостей водного фермерства півдня України. Тут можна знайти відповіді на всі питання, які пов’язані зі створенням акваферм. На карту нанесені доступні водні об’єкти, вказані культури, придатні для вирощування. Також підприємці можуть більш детально дізнатися про технології та обладнання для вирощування аквакультур, ознайомитися з рекомендаціями від експертів галузі. Ті, хто вирішать створити акваферму, зможуть отримати допомогу в її реєстрації. А профільна аналітика, актуальна інформація про ринок рибної продукції та аквакультур допоможуть підприємцям бути в курсі можливостей для розвитку їхнього бізнесу. Aquamap розроблена Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Миколаїв у рамках ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР в Україні.

Аквафармінг є одним із перспективних та економічно вигідних напрямів розвитку агробізнесу для малих та середніх фермерських господарств. Однак через відсутність правильного науково-обґрунтованого підходу до цього виду діяльності, а іноді просто через брак інформації такий вид бізнесу в Україні лише починає зароджуватися. Водойми або слугують придатками для поливу, або зовсім простоюють. Про переробку аквакультур мова взагалі не йде. Незважаючи на те, що Україна має найбільшу внутрішню площу водної поверхні в Європі, продуктивність галузі водного фермерства є однією з найнижчих. У той же час продукція вітчизняної аквакультури становить менше 10% від обсягів риби та морепродуктів, що споживаються внутрішнім ринком України. Як показали результати дослідження можливостей водного фермерства півдня України, яке проводив Центр підтримки бізнесу м. Миколаїв, окрім величезної ємності внутрішнього споживчого ринку, українські підприємці мають не менші шанси зайняти нішу на міжнародному ринку аквакультури.

«Враховуючи природні умови, Україна може стати потужним виробником аквакультури як мінімум на європейському просторі, а підприємці в галузі водного фермерства мають перспективи побудови надзвичайно прибуткового бізнесу. Це дозволить створити тисячі робочих місць, забезпечити сотні тисяч надходжень до бюджету та розвиток економічного потенціалу регіону. Саме тому ми, залучивши кращих експертів, розпочали активну роботу в цьому напрямку: провели дослідження «Можливостей водного фермерства півдня України», в рамках якого створили Aquamap, та організували в Миколаєві регіональний марафон з розвитку аквафермерства в Україні. У прийдешньому році ми й далі наповнюватимемо карту новими водними об’єктами та співпрацюватимемо з міжнародними партнерами для залучення інвестицій в Україну», − наголошує заступниця директора Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу Ольга Раку.