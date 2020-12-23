Газопровод в Первомайском районе финансировали незаконно

Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск Николаевской областной прокуратуры в интересах государства в лице Южного офиса Госаудитслужбы к Управлению капитального строительства Николаевской облгосадминистрации и АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о признании недействительным договора подряда о достройке газопровода на территории области в части обязательства управления вернуть средства в сумме 13 млн грн.

Об этом сообщает прессслужба прокуратуры.

Основанием для обращения прокурора в суд стало взятие на себя Управлением капитального строительства Николаевской ОГА бюджетных обязательств по возврату АО «НАК» Нафтогаз Украины» стоимости достройки газопровода в Первомайском районе Николаевской области в сумме 13 млн гривен без соответствующих бюджетных назначений.

Однако Законом Украины «О государственном бюджете», начиная с 2012 года, средства на указанные цели для Управления не выделялись. Такие сделки, в соответствии с требованиями ст. 48 Бюджетного кодекса Украины, являются недействительными, за ними не могут возникать бюджетные обязательства, а расходы бюджета на покрытие таких обязательств не осуществляются.

Суд согласился с позицией прокурора и признал указанный договор в части обязательства Управления вернуть обществу за счет бюджетных средств сумму, потраченную им на финансирование достройки газопровода, по которому осуществляется поставка газа населению специализированными предприятиями, недействительным, что позволит избежать лишней бюджетной нагрузки и обеспечить финансирование приоритетных программ социально-экономического развития региона.