Корону «СтудМіс Миколаїв 2020» отримала студентка училища культури

10 років у Миколаєві існує конкурс «СтудМіс Миколаїв 2020» на кращу студентку. Брати участь у ньому можуть всі охочі студентки міста, що досягли 16 років і мають зріст не нижчий, аніж 165 см. У цьому році переможницею конкурсу стала Ніколь Назаренко, яка навчається у Миколаївському фаховому коледжі культури і мистецтв.

Подія відбулася в миколаївському ресторані Le Roi. Організатором стало модельне агентство «Glyanec», шоу-балет якого доповнив вечір своїми хореографічними виступами.

Загалом конкурс являв собою два основні етапи: розповідь про себе, свій стиль життя і хобі, а також інтелектуальне опитування. Протягом усього вечора студентки дефілювали у різноманітних образах.

«Для мене це не просто конкурс краси, це два місяці підготовки і роботи над собою, а також можливість розкрити і показати себе, перш за все, як особистість» – ділиться враженнями одна із учасниць конкурсу Анастасія Банішевська. Дівчина також зазначає, що найцікавішим етапом був саме інтелектуальний, де кожна з дівчат, спілкуючись із журі, відповідала на такі питання, як, наприклад, «Що б ви зробили, якби були президентом?» чи «Хто і чому ваш улюблений літературний персонаж?». Це, за словами Анастасії, дозволяло показати, хто ким є насправді.

Конкурси краси, талантів, а також різноманітні вікторини дуже часто стають поштовхом для дійсно талановитих людей проявити себе, а тому є важливим фактором культурного розвитку міста.

Аліна ГРАФІНА