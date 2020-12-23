ТОП‑8 питань про розподіл газу

У жовтні всі споживачі газу побачили у своїх особистих кабінетах та квитанціях обсяг споживання за минулий газовий рік. Коли відбудеться перерахунок і коли чекати на перерахований платіж за доставку газу? Детальніше про це – у нашому матеріалі.

Чому я сплачую за минулий рік? Я вже заплатив!

З початку 2020 року НКРЕКП змінила порядок оплати споживачами отриманих послуг з розподілу (доставки) природного газу. Це відбулося в зв’язку з реформуванням ринку газу в Україні. Регулятор вніс зміни до Кодексу газорозподільних систем та у Типовий договір на розподіл природного газу. В них визначено, що «річна замовлена потужність» споживача на розрахунковий календарний рік визначається, виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року». Тобто для всіх побутових споживачів тепер автоматично замовляється річна потужність з доставки газу на рівні їхніх реальних потреб.

Тепер плата за доставку газу для кожного споживача залежить від обсягів його споживання у попередньому році, а оплата послуг доставки газу здійснюється рівними частинами протягом року. Наприклад, якщо за попередні 12 місяців ви спожили 120 кубічних метрів природного газу, то цього року щомісяця сплачуватимете лише вартість доставки 10 кубічних метрів.

Особливо зручним це нововведення є для споживачів, які мають автономне опалення. Адже, хоч найбільше газу вони споживають взимку, тепер мають змогу сплачувати за доставку газу рівними частинами щомісяця, зменшуючи навантаження на сімейний бюджет.

Чому я не можу сплачувати за поточні обсяги споживання?

У новій ринковій моделі кожен споживач платить не за обсяги споживання, а за користування потужністю. Кодекс газорозподільних систем прямо вказує, що оператор ГРМ «надає клієнту послугу із забезпечення цілодобового доступу до потужності мереж для можливості споживання ним відповідних об’ємів природного газу». Нова тарифна модель плати за розподіл газу повністю відповідає європейській практиці та міжнародним зобов’язанням України.

Споживачі сплачують саме за замовлену потужність, тому що кожна газорозподільна компанія – оператор ГРМ, має забезпечити і підтримувати цю потужність в системі, незалежно від того, скільки газу споживається. Адже навіть коли газ не споживається, оператори ГРМ тримають його в системі під певним тиском, щоб він був доступним споживачам у належній якості будь-якої миті. Саме на ці роботи і спрямовується плата за доставку газу, рівень якої визначається тарифом на розподіл для кожного оператора ГРМ.

У Кодексі ГРМ визначено, що «місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності».

Іншими словами, розмір плати за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально – на основі обсягів його фактичного споживання газу у попередньому газовому році. При цьому, якщо у поточному році ви вживаєте заходів з енергозбереження і зменшуєте свій обсяг споживання газу, то в наступному році платитимете менше.

Чому газовий рік триває до 1 жовтня, а перерахунок плати відбувається тільки з 1 січня?

Для всіх природних монополій тарифи встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зазвичай це календарний рік. Традиційно всі компанії мають річну звітність, а тарифи для них встановлюються з 1 січня.

НКРЕКП встановлює тарифи для всіх операторів розподілу і передачі, які використовують мережі: електричні або газові. Це Укренерго, Оператор ГТС України, газорозподільні компанії, оператори систем розподілу електричної енергії.

При цьому НКРЕКП має врахувати зміни в економіці, які відбулися за поточний рік.

– Зростання мінімальної заробітної плати з 4723 грн до 6000 грн і зміни в оплаті праці мають бути проіндексовані на наступний рік.

– Інфляція за даними Держстату за 10 місяців поточного року склала близько 3%. Вона відображається в першу чергу на вартості паливно-мастильних матеріалів для АДС, труб, газового обладнання та інших товарів, які необхідні для обслуговування мереж.

– Вартість технологічного газу також змінилася. В поточному тарифі вартість газу врахована на рівні 4000 грн за тис куб м, але ринкова вартість зараз є вищою.

При розрахунку тарифів НКРЕКП має врахувати поточну ринкову вартість газу та вплив на нього інших економічних індикаторів, і встановити ці тарифи на економічно обґрунтованому рівні.

Що таке тариф на розподіл газу?

Облгази надають своїм клієнтам послугу з розподілу (доставки) природного газу розподільними газопроводами. Більша частина коштів, які надходять у вигляді плати за цю послугу, направляються на виробничу діяльність та оплату праці фахівців, які щодня підтримують належний тиск і надійну роботу газових мереж. Також за ці кошти фінансують усі необхідні роботи з обліку газу та всі напрями роботи зі споживачами.

Крім того, газорозподільні компанії інвестують в реконструкцію і модернізацію газових мереж та встановлення лічильників газу для побутових споживачів. Частина коштів спрямовується на придбання технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів під відповідним тиском.

Що таке мінімальна плата за розподіл (доставку) газу?

В минулому році широко обговорювалось питання замовленої потужності для споживачів з нульовим споживанням. Для них у березні було запроваджено мінімальний платіж за доставку газу. Він розрахований Регулятором, виходячи з діючих норм споживання газу, встановлених Міненерго.

З початку 2021 року аналогічний платіж запроваджено для тих, хто використовував газ мінімально. Так, наприклад, якщо клієнт користується тільки газовою плитою і спожив за минулий газовий рік 15 куб. м газу, його замовлена потужність встановлена Регулятором на рівні 39 куб м на рік. Тобто впродовж року він має сплатити доставку 39 куб. м газу.

Так само для клієнтів газорозподільних компаній, які користуються газовою плитою та колонкою. Для таких споживачів мінімальна замовлена потужність складатиме 126 куб. м газу. Тому навіть якщо домогосподарством спожито менше 100 куб. м газу за газовий рік, потрібно буде сплатити за доставку 126 куб. м упродовж року.

Як самостійно розрахувати вартість доставки газу?

Щоб самостійно розрахувати вартість доставки газу, кожен окремий споживач природного газу має подивитись свій обсяг споживання у минулому газовому році та помножити його на тариф своєї газорозподільної компанії. Якщо поділити отриману суму на 12 рівних платежів – це і буде розмір щомісячної платні за доставку газу. Це дає змогу зменшити фінансове навантаження в осінньозимовий період.

Що таке газорозподільні мережі?

Це тисячі кілометрів розподільних газопроводів та одиниць обладнання, встановленого на них. Ця інфраструктура потрібна для того, щоб газ міг потрапляти до будинків споживачів під тиском, достатнім для коректної роботи усіх газових установок і приладів.

Перш ніж потрапити до споживача, газ долає сотні кілометрів від газорозподільних станцій по газопроводах високого, середнього та низького тиску. Газорозподільні компанії здійснюють розподіл цього газу від магістральних газопроводів до домівки кожного споживача.

Газопроводи в Україні належать багатьом власникам: державі, громадам, приватним компаніям. Але всі споживачі сплачують однакову плату за доставку кубометру газу, який доходить до них через газогони різних власників.

Як здійснюється доставка газу до споживачів?

Щоб газ надійно надходив до домівок клієнтів, фахівці газорозподільних компаній мають постійно підтримувати стабільний тиск у газових мережах. У магістральних трубопроводах природний газ перебуває під високим тиском. Перш ніж потрапити до споживача, він понижується – спочатку до середнього тиску, потім до низького.

Аби при транспортуванні газу до споживачів не відбувалося втрат газу, працівники облгазів регулюють тиск газу, проводять технічне обслуговування мереж та підтримують у робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання, встановленого на розподільних газопроводах.

Тиск у газових мережах змінюється залежно від сезону та обсягів споживання природного газу різними категоріями споживачів. Тому від точності гідравлічного розрахунку, який виконують фахівці облгазів, залежить, чи буде тиск газу на обладнанні кожного споживача достатнім для безперебійної роботи усіх газових приладів.

Преслужба АТ «Миколаївгаз»