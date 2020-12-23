Просто півмільярда до бюджету. Від “спрощенців”

До казни Миколаївської області підприємці – «спрощенці» сплатили понад пів мільярда гривень

ДПС Миколаївщини продовжує створювати комфортні умови для ведення бізнесу у регіоні, у т.ч. підприємцями – «спрощенцями», покращує сервісне обслуговування платників податків. У свою чергу, представники малого бізнесу системно забезпечують життєдіяльність територіальних громад, оскільки активно та сумлінно сплачують єдиний податок до місцевого бюджету.

Так, у січні-листопаді 2020 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області забезпечено до місцевих бюджетів 514 млн грн єдиного податку від фізичних осіб – підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, що на 37,3 млн грн більше, ніж за 11 місяців 2019 року.

Станом на 01 грудня 2020 року спрощену систему оподаткування застосовують 37871 фізична особа-підприємець, з яких 6728 обрали I групу, 16495 – II групу, 14648 – III групу.

У податковій службі Миколаївщини підкреслюють – єдиний податок від підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, стабільно поповнює місцеві бюджети області і є важливою фінансовою складовою у вирішенні, як економічних, так і соціальних питань регіону.

Головне управління ДПС у Миколаївській області