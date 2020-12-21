Як на свята працюватимуть банки

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує суб’єктів господарювання про роботу банків на новорічні свята .Свята невпинно наближаються і щоб завершення звітного року пройшло успішно, врахуйте регламент роботи системи електронних платежів (далі – СЕП) Національного банку та банків у святкові дні.

Згідно з рішенням НБУ, банки і СЕП у період новорічних та різдвяних свят працюватимуть за наступним графіком:

30 грудня 2020 року СЕП працюватиме до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій та інші системи Національного банку працюватимуть у звичайному режимі.

31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюватимуться лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до НБУ та органів Державної казначейської служби і платежі від НБУ та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працюватиме з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчиться о 13:00.

01 січня 2021 року банківський день у СЕП почнеться о 9.00 з датою банківського дня 04 січня 2021 року.

01–03 січня 2021 року учасники СЕП самостійно вирішують про дату початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюватимуться з датою банківського дня 04 січня 2021 року. Депозитарій Національного банку не працюватиме, а банки не здійснюватимуть операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти.

04–06 січня 2021 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.

День роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці 08 січня 2021 року на суботу 16 січня 2021 року.

16 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться з датою банківського дня 16 січня 2021 року.

17 січня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться з датою банківського дня 18 січня 2021 року.

З 31 грудня 2020 року до 04 січня 2021 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розраховані Національним банком України 30 грудня 2020 року.

01–03 та 07–10 січня 2021 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки у цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області