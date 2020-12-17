Щодо надання компенсації об’єктам господарювання

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що 10.12.2020 року набрав чинності Закон України від 04.12.2020 року № 1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Co V-2», (далі – Закон №1071).

Також, Постановою Кабінету Міністрів України №1234 від 09.12.2020 року «Про затвердження Порядку компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №302» (далі – Постанова №1234) передбачено надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання – юридичним особам з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання – юридичним особам, затвердженого постановою №1234:

Компенсація надається суб’єктам господарювання — юридичним особам, у яких станом на 31 жовтня 2020 р. основний КВЕД відповідно до ЄДР відносився до переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та господарська діяльність таких суб’єктів господарювання на дату набрання чинності цим Законом за даними Єдиного державного реєстру не припинена.

Для отримання компенсації суб’єкт господарювання до 21 грудня

2020 року включно подає до територіального органу ДПС за місцем обліку як платника єдиного внеску заяву виключно в електронній формі у затвердженому форматі, з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису. Можливість подання заяви (форма J1392101), передбачена засобами ІТС «Електронний кабінет».

Компенсація суб’єктам господарювання не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності Законом є заборгованість із сплати єдиного внеску.

Також, нормою Порядку передбачено, що суб’єкт господарювання, який звернувся із заявою на отримання компенсації, вважається таким, що узгодив розмір сплаченої суми єдиного внеску за десять місяців, що передували місяцю набрання чинності Законом, а саме з 01.02.2020 по 30.11.2020, шляхом отримання через електронний кабінет витягу, що підтверджує стан його розрахунку з єдиного внеску (витяг) на перше число місяця, в якому набрав чинності Закон, тобто станом на 01.12.2020 року.

Подана платником податків заява розглядається органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання та підлягає обов’язковій перевірці на відповідність вимогам та критеріям, передбачених Порядком. У разі позитивного результату такої перевірки, суб’єкту господарювання надсилається друга квитанція про внесення даних заяви до Реєстру. Але, у разі коли одна з умов не дотримана, заява вважається не прийнятою і направляється квитанція з повідомленням: «Не дотримано критеріїв Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання» з додаванням опису за результатом перевірки.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь за телефонами: (0512) 47-00-89, (0512) 50-19-27, (0512) 37-90-35.

Головне управління ДПС у Миколаївській області