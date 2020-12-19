Получателей субсидий будут проверять по-новому

«Слышала, что с нового года будут тщательно проверять всех получателей субсидий. Что нас ждет?

Валентина Федорова, г. Николаев»

– Как рассказали в Министерстве социальной политики, в январе следующего года вступят в силу новые правила проверки субсидиантов на оплату коммунальных услуг. Для граждан ничего не изменится. Будет изменен алгоритм проведения проверки информации.

На сегодняшний день при обращении часть информации предоставляет гражданин, заполняя заявление и декларацию, а часть орган соцзащиты уже получает непосредственно самостоятельно в порядке обмена данными с фискальной службой, с Пенсионным фондом, фондом соцстрахования и так далее. Уже после того как назначена субсидия, Министерство финансов, ответственное в государстве за проведение верификации, проводит проверку через все существующие базы данных. С начала следующего года процедура меняется. Параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка с другими реестрами через Министерство финансов.

Акцентируется внимание на том, что данные о недостоверной предоставленной информации от граждан будут поступать в органы соцзащиты не на этапе получения субсидии, а перед ее назначением.

Новая форма проверки никак не повлияет на сроки назначения субсидии. Они останутся прежними.