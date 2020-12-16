Как оформить пособие по уходу за инвалидом

«Моя мама является инвалидом первой группы и проживает в соседнем селе Калиновке. Ей тяжело за собой ухаживать, поэтому я хочу ей помогать. Но я сама нигде не работаю, поэтому хотела бы оформить пособие по уходу за инвалидом. Подскажите, какие для этого нужны документы?

Наталья Довженко, с. Мешково-Погорелово, Витовский район»

Олена МОРОЗ, начальник відділу соціальної допомоги управління соціального захисту населення Вітовської РДА:

– Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 затверджений Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Пунктом 1 Порядку встановлюється механізм призначення і виплати компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є, зокрема, особами з інвалідністю I групи.

Відповідно до пункту 7 Порядку призначення і виплата компенсації здійснюються структурним підрозділом із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, таких документів у паперовій формі:

заява про надання компенсації;

заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ.

З питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, рекомендуємо звертатись до управління соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, якій будуть надаватись соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.