Будет ли засчитан период обучения в страховой стаж?

Координационный центр по оказанию правовой помощи:
– Согласно ст. 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» в стаж работы в обязательном порядке засчитывается обучение:
- в высших и средних специальных учебных заведениях;
- в училищах;
- на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации;
- в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.
Но следует знать, что время обучения в указанных учреждениях после 1 января 2004 года (если человек не работал) не засчитывается в страховой стаж. Это связано с тем, что студенты не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.