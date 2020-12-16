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Будет ли засчитан период обучения в страховой стаж?

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Координационный центр по оказанию правовой помощи:

– Согласно ст. 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» в стаж работы в обязательном порядке засчитывается обучение:

  • в высших и средних специальных учебных заведениях;
  • в училищах;
  • на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации;
  • в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Но следует знать, что время обучения в указанных учреждениях после 1 января 2004 года (если человек не работал) не засчитывается в страховой стаж. Это связано с тем, что студенты не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

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