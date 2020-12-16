Взвешивать фуры будут в пути

На обновленной трассе Н‑14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, в районе с. Капустино, продолжаются работы по установке элементов системы мониторинга WIM «взвешивания в движении».

Об этом сообщает служба автодорог в Николаевской области.

Сегодня на объекте подрядчик устанавливает и подключает датчики взвешивания и температуры. Встраивание этих датчиков в покрытие позволит фиксировать общую массу транспортного средства, определять его габариты, количество осей и колес, а также измерять скорость движения.

«Система контроля продумана так, чтобы исключить объезд весового контроля по полосе встречного движения или обочине. Все транспортные данные нарушителей сразу же будут фиксироваться системой и вместе с фото- и видеодоказательствами направляться в автоматизированную базу обработки данных. Также полностью отсутствует человеческий фактор влияния на работу системы Weigh in motion», – заверил глава Службы автодорог Владислав Невеселый.

Напомним, что всего на Николаевщине будет устроено 5 «умных» WIM‑систем. Первоначально на обновленных дорогах «Большого строительства», а также на основных маршрутах области.

Интеллектуальная система взвешивания в движении будет собирать комплексную информацию о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам. WIM позволит защитить обновленные трассы от перегруженного транспорта и предотвратить неправильную эксплуатацию дорог.