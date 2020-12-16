Диетологи назвали три привычки здорового завтрака

В последние годы во множестве исследований появляется вопрос: нужно ли есть завтрак или нет? Споры по этому поводу также не утихают среди экспертов в сфере питания. Многие из нас, так и не узнав истины, предпочитают чашку чая или кофе вместо полноценного приема пищи. Однако американские диетологи уверяют, что завтракать очень полезно для здоровья, тем более, что это способствует снижению или поддержанию веса в норме. Вот несколько советов здорового завтрака от американских специалистов.

Готовьте завтрак накануне вечером

Приготовление утренней пищи заранее снижает вероятность того, что вы пропустите завтрак или выберете вредный вариант перекуса. Эксперт в сфере здорового питания Джим Уайт рекомендует выбирать завтрак с высоким содержанием клетчатки, к примеру овсяные хлопья, что поможет почувствовать себя более сытым.

Следуйте полезным напоминаниям

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Health Informatics Journal, показало, что люди, которые регулярно получали текстовые напоминания о ежедневном «бюджете калорийности», выбирали более здоровую пищу. Специалисты советуют разместить мотивирующие напоминания о своих целях в отношении здоровья в местах, где вы их увидите утром, например, в зеркале в ванной. Это поможет вам выбрать полезные продукты не только для завтрака, а и последующих приемов пищи.

Не употребляйте сладкие злаки

Ни для кого не секрет, что потребление слишком большого количества сахара может привести к лишнему весу, который в свою очередь часто вызывает другие проблемы со здоровьем, такие как диабет и болезни сердца. Американские эксперты категорически не рекомендуют есть злаки с содержанием сахара, ведь в одной их миске больше сахара, чем в пирожном или пончике.