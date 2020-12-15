Керівник обласної ДПС – про боротьбу з корупцією

Пріоритетом у роботі Головного управління ДПС у Миколаївській області є подолання усіх видів корупційних проявів всередині установи, чесна й прозора кадрова політика та створення дієвої сервісної служби на засадах професійності. Саме тому принциповою позицію керівництва податкової служби області є боротьба з носіями корупційних проявів та попередження будь-яких можливих корупційних діянь серед працівників відомства шляхом проведення дієвих профілактичних заходів щодо організаційної та роз’яснювальної роботи у напрямі запобігання та протидії корупції.

Однак, деякі суб’єкти господарювання вважають, що зможуть вирішити «проблемні» питання здійснення господарської діяльності шляхом надання неправомірної вигоди посадовим особам Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв.

За його словами, Службою безпеки України представника міжрегіональної комерційної структури, яка фігурує у кримінальних провадженнях щодо розкрадання грошей держбюджету викрито на пропозиції надання неправомірної вигоди посадовій особі ДПС Миколаївщини.

За 10 тисяч доларів хабара представниця забудовника намагалася «вирішити питання» щодо виключення підприємства із переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості.

Слід зазначити, що зазначена комерційна структура входить до мережі будівельних фірм, яка підконтрольна фігуранту кримінальних проваджень щодо привласнення бюджетних грошей, зокрема виділених на будівництво доріг.

Наразі вирішується питання щодо її затримання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.

«У випадку встановлення фактів отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем працівниками ГУ ДПС у Миколаївській області моя реакція буде жорсткою та рішучою. У цих питаннях компромісів бути не може бути. Завдання податкової служби Миколаївщини – наповнення бюджету завдяки якісним і зручним для платників сервісам, ефективний контроль над сплатою податків. Хто не хоче, або не вміє цього робити, той не має права працювати у податковій службі. Будь яке корупційне правопорушення несе величезну репутаційну загрозу для служби у цілому. Наше завдання своєю щоденною сумлінною роботою донести до платників податків, що у ДПС Миколавщини працює багато чесних та порядних людей», – зауважив Дмитро Прокоф’єв.

Нагадуємо, що у разі наявності інформації про потенційних порушників антикорупційного законодавства громадяни мають інформувати відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Миколаївській області в будь-який зручний спосіб, зокрема:

За допомогою засобів поштового зв’язку на адресу: 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6;

на електронну адресу [email protected]; [email protected];

засобами телефонного зв’язку за номером (0512) 50-19-13.

Головне управління ДПС у Миколаївській області