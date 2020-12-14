Серед кращих юристів року Миколаївщини – податківець Дмитро Скляров

В рамках Всеукраїнського тижня права та з нагоди Дня прав людини на Миколаївщині відбулася щорічна церемонія вручення нагороди «Юрист року Миколаївщини 2020». Захід проведено у прямому ефірі телекомпанії «ТАК-ТВ» на засіданні Миколаївського телевізійного прес-клубу.

Нагадаємо, що урочисте вручення відзнаки запроваджено за ініціативи Миколаївської обласної громадської організації «Союз юристів Миколаївщини» та за підтримки Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Слід зазначити, що відзнакою «Юрист року Миколаївщини» нагороджують кращих фахівців у галузі права, яка об’єднує юристів державної сфери, органів місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів.

Мета конкурсу – популяризація професії юриста, підвищення ролі правової освіти та рівня довіри громадян до спеціалістів правової сфери. Переможців визначають у 19 номінаціях, а саме – «Юрист органів виконавчої влади», «Юрист органів юстиції», «Юрист органів місцевого самоврядування», «Юрист органів Державної судової адміністрації», «Юрист органів Національної поліції», «Адвокат», «Юрист – науковець, викладач», «Студент – юрист» тощо.

Цього року, серед переможців конкурсу у номінації «Юрист органів Державної податкової служби України» – начальник відділу супроводження судових спорів за результатами позапланових перевірок управління правової роботи Головного управління ДПС у Миколаївській області Скляров Дмитро.

Головне управління ДПС у Миколаївській області