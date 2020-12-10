Земля-годувальниця: 761 млн грн до бюджету

Податковою службою Миколаївщини вживаються заходи щодо оформлення землекористувачами договорів оренди, проводиться активна роз’яснювальна робота з платниками податків щодо дотриманням вимог чинного законодавства у частині оформлення та використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення (паїв).

У результаті цієї роботи, у січні – листопаді 2020 року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 761 млн грн земельного податку та орендної плати за землю, що складає майже 12 відс. у загальній сумі надходжень місцевих бюджетів, та залишає даний податок у трійце лідерів.

Як повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв: за 11 місяців 2020 року забезпечено плати за землю від юридичних осіб в сумі 519,5 млн грн, від фізичних осіб – в сумі 241,5 млн гривень.

За словами Дмитро Прокоф’єва, повнота надходжень земельного податку та орендної плати за землю до місцевих бюджетів є результатом спільних зусиль податкової служби Миколаївщини та органів місцевого самоврядування у напрямі залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування.

Нагадуємо, що плата за землю включає в себе два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший сплачують власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.

Головне управління ДПС у Миколаївській області