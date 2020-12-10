Підприємці: 8000 грн допомоги, податкові канікули і списання боргів

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує суб’єктів господарювання всіх форм власності про те, що Верховна Рада підтримала три президентські законопроекти №4429, № 4430 і № 4431 про соціальну підтримку громадян і бізнесу на період протиепідемічних заходів в цілому як закони.

Як повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв: ключовими положеннями законів для підтримки бізнесу, які будуть запроваджені у разі посилення карантинних обмежень, є:

– одноразова матеріальна допомога застрахованим особам у розмірі 8 тис. грн;

– одноразова матеріальна допомога юридичним особам з метою збереження робочих місць до 8 тис. грн;

– одноразова компенсація витрат юридичних осіб, понесених на сплату ЄСВ;

Відповідна допомога надається тому бізнесу, чия діяльність буде призупинена у випадку посилення карантинних заходів. Сума одноразової компенсації буде розраховуватися як середнє значення сплачених сум ЄСВ за десять місяців.

– запровадження податкових канікул для 200 тисяч ФОПів першої групи, що звільняє їх від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 року до травня 2021 року;

– списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу за усіма податками й зборами не перевищує 3060 грн та він непогашений станом на 1 листопада 2020 року;

– відтермінування на строк до одного року сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року;

– списання пені та штрафні санкції з податкових боргів, якщо вони будуть погашені протягом шести місяців після набуття чинності цього документу;

– збільшення втричі (з 1020 грн до 3060 грн) порогу податкового боргу, щодо якого податкова не вчинятиме заходи стягнення;

– звільнення від оподаткування матеріальної допомоги, яку громадяни та бізнес отримуватимуть від держави у зв’язку з посиленим карантином – матеріальна допомога не буде оподатковуватися ПДФО та податком на прибуток.

Головне управління ДПС у Миколаївській області