В Николаеве повысили тариф на тепло

В Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

Так, с 1 декабря 2020 года новые тарифы составляют:

для населения – 1999,08 грн/Гкал с НДС;

для бюджетных учреждений – 1842,04 грн / Гкал с НДС;

для религиозных организаций – 1928,90 грн / Гкал с НДС;

для других потребителей – 1833,84 грн / Гкал с НДС.

На КП отмечают, что корректировка тарифов связана с изменением цен на газ, которая с транспортировкой возросла на 35%.

– Произошел рост цен на 35%. «Нафтогаз» объясняет эти изменения тем, что цена газа для производителей тепла рассчитывается по формуле, которую установил Кабинет Министров Украины, а ее главным индикатором остаются результаты торгов на европейских рынках. Поэтому рост цены непосредственно влияет на стоимость отопления в Украине, – говорится в сообщении.