Где зимой можно ловить рыбу?

На водоемах Николаевской области продолжается осенне-зимний запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который начался 15 ноября и продлится до начала весеннелетнего нерестового запрета 2021 года. Об этом сообщает Госэкоинспекция в Николаевской области.

Зимовальная яма – это естественное углубление в водоеме, где скапливается рыба в холодный период. В реках они находятся в наиболее глубоких местах с замедленным течением. В других водоемах, как правило, располагаются в зоне впадения рек, в местах выхода подводных источников.

С наступлением холодов у рыб резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляются процессы роста, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители. В это время рыба очень уязвима, поэтому она собирается в стаи и идет на зимовку в зимовальные ямы.

Для браконьеров рыба становится легкой добычей. Они безжалостно вылавливают водные биоресурсы запрещенными орудиями лова, не думая о непоправимых последствиях своих действий, и истребляют рыбные запасы.

Напоминаем, рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям. При этом любительский лов рыбы разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения, с крючком не более № 10, мормышкой, наживной и живцовой снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования, а также тех, которые закреплены за общественными объединениями, не должно превышать пяти на рыболова, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство, – не более десяти на человека.

За вылов водных биоресурсов в запрещенных местах предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству – административная (штраф от 34 до 680 грн) или уголовная (штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет). Кроме штрафа, за незаконный вылов начисляется ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, за каждую выловленную рыбу.

Призываем граждан быть ответственными и придерживаться установленных правил рыболовства.