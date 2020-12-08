На Миколаївщині Надходження ПДФО до місцевих бюджетів перевищили 4,4 млрд грн

У січні-листопаді 2020 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області забезпечено до місцевих бюджетів Миколаївщини податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,4 млрд гривень. У порівнянні із аналогічним періодом 2019 року, надходження з ПДФО збільшились на 433,8 млн грн, або на 10,8 відсотка.

Податок на доходи фізичних осіб традиційно залишається одним з основних дохідних джерел наповнення місцевих бюджетів. У структурі надходжень до місцевих скарбниць він займає позицію лідера – майже 68 відс. у загальній сумі податкових надходжень.

Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, збільшення надходжень з ПДФО пов’язане з такими факторами, як: проведення ефективної кампанії декларування доходів фізичних осіб; залучення до оподаткування громадян, які надають в оренду земельні паї; зростання фонду оплати праці; зменшення кількості суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату найманим працівникам на рівні менше законодавчо встановленого мінімуму.

Головне управління ДПС у Миколаївській області