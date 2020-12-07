ДПС: засідала Громадська рада

Новації у податковому законодавстві, особливості підтримки бізнесу в умовах пандемії, а також процес реформування ДПС обговорено під час чергового засідання Громадської ради при ГУ ДПС у Миколаївській області, яке відбулось 4 грудня 2020 року.

У засіданні Громадської ради прийняв участь в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, який зазначив, що податкова служба області завжди готова підтримати бізнес та з розумінням ставиться до складних економічних обставин, у яких сьогодні доводиться працювати підприємствам.

У ході засідання голова Громадської ради при ГУ ДПС у Миколаївській області Іван Сакаль доповів про результати зустрічі з керівництвом ДПС України та громадськістю з питань реформування ДПС через призму доброчесності податківців та платників податків.

За ініціативи заступника голови Громадської ради при Головному управління ДПС у Миколаївській області Олени Герасимчук особливу увагу під час засідання приділено питанням запроваджених новацій щодо застосування РРО платниками єдиного податку. Також було обговорено пропозиції Миколаївської обласної профспілкової організації «Єднання» щодо внесення змін в систему оподаткування великого та малого бізнесу.

Крім того, під час засідання розглянуто питання організації роботи щодо протидії корупції у ДПС Миколаївщини. Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Миколаївській області Юрій Пруткевич зазначив, що виявлення та запобігання корупції є одним із першочергових завдань податкової служби області, оскільки випадки вчинення неправомірних дій негативно впливають на ефективність діяльності податкової служби Миколаївщини, її імідж та ділову репутацію, а також на взаємовідносини з платниками податків.

За словами Дмитра Прокоф’єва ДПС Миколаївщини і надалі буде продовжувати практику відкритого спілкування з громадськістю.

«Ефективна діяльність Громадської ради має дуже важливе значення під час взаємодії у форматі «податкова служба – платник податків». Адже, серед членів ради – представники відомих в регіоні інститутів громадянського суспільства, громадяни з активною життєвою позицією, професіонали своєї справи. Члени Громадської ради завжди активно обговорюють законопроекти та прийняті нормативні акти, розробляють пропозиції до законодавства, проводять роз’яснювальні та упереджувальні заходи, направлені, у тому числі, й на протидію корупції», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області