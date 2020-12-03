«Стоп шлам» требует от НГЗ 9,2 млрд грн компенсации за вред экологии

Общественная организация «Стоп шлам» подала иск в суд против предприятия «Николаевский глиноземный завод», требуя возместить больше 9,2 миллиарда гривен морального ущерба за вред экологии.

Об этом стало известно 30 ноября во время пресс-конференции представителей организации и лидера «Эко Партии Березы» Борислава Березы, которая прошла в Николаеве, сообщают «НикВести».

Лидер общественной организации «Стоп шлам» Василий Орел рассказал, что красный шлам НГЗ на сегодняшний день является главной экологической проблемой для Николаевской области, от которой страдают местные жители. Он считает, что ситуация с красным шламом – это экологическая катастрофа, для преодоления которой никто ничего не делает.

Василий Орел рассказал, что ОО «Стоп шлам» – это организация, которая была создана для преодоления экологических проблем Николаевской области, особенно для борьбы за восстановление прав жителей Николаевщины, которые уже десятилетиями страдают от этого красного шлама. Ее членами являются жители города Николаева и районов области, приближенных к глиноземному заводу.

– Как председатель этой организации я уверен, что каждый из членов, который вступил в ОО «Стоп шлам», должен получить справедливую компенсацию за те страдания, которые он испытывает в результате существования этого шлама вблизи населенных пунктов и его периодического пыления. К нам постоянно поступает от них информация о том, что у многих в колодцах сегодня красная вода от шламохранилищ, другие жалуются, что огороды у них, огурцы, помидоры, капуста, все покрыто красным шламом, третьи о том, что белье, которое они повесили посушить, оказалось красным, четвертые – что слезятся глаза. И так эта ситуация постоянно продолжается. Вы сами знаете, что бывают случаи, особенно зимой, когда сильные ветра, то заносит пылью красной весь город. И мы всем этим дышим, это все проходит безнаказанно. Соответственно, мы будем добиваться законным образом, чтобы всем членам нашей организации, которые вступили в нашу организацию, была сделана компенсация за тот морально-психологический ущерб, который они понесли в результате неправильного хранения красного шлама. Мы будем делать все, чтобы наши члены организации получили эту компенсацию. Мы будем работать в правовом поле и добиваться того, чтобы это было выполнено, – сказал Василий Орел.

Адвокат Артемий Воробьев рассказал, что к нему обратилась общественная организация «Стоп шлам», которая инициировала иск к НГЗ о возмещении морального вреда, причиненного ее членам в результате противоправного, по мнению организации, размещения отходов красного шлама в шламохранилищах ООО «НГЗ», его значительным накоплением и периодическим пылением.

– Общая сумма, заявленная к взысканию морального вреда, причиненного каждому из 1279 членов организации, превышает 9,2 миллиарда гривен. Она определена на основании как исследований, проведенных ассоциацией психологов Украины, так и заключения судебной психологической экспертизы, проведенной КНИС, – сообщил Артемий Воробьев.

По его словам, Заводским районным судом Николаева уже начато рассмотрение дела по гражданскому иску ГО «Стоп шлам» к ООО «Николаевский глиноземный завод» о возмещении морального вреда на общую сумму больше 9,2 миллиарда гривен.

Кроме того, судом применены меры по обеспечению иска путем наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права ООО «НГЗ» в рамках цены иска в размере 9,2 миллиарда гривен.

– Со своей стороны сообщаю, что мною будут приложены все усилия, использованы профессиональные знания и все определенные законом средства представительства интересов для достижения положительного для организации результата, который, в случае его достижения, будет иметь значительный социальный эффект и позволит полностью или хотя бы частично восстановить нарушенные экологические права членов организации на безопасную окружающую среду, – сказал Артемий Воробьев.

Лидер «Эко Партии» Борислав Береза рассказал, что к нему обратилась организация «Стоп шлам» и местные активисты для того, чтобы он помог им решить их проблему, связанную с красным шламом.

Он отметил, что в 2010 году в Венгрии была техногенная экологическая катастрофа, которая оставила последствия, которые там не могут решить до сих пор.

– Это была катастрофа с красным шламом. То, что сейчас происходит в Николаеве, – это предпосылки к тому, что может произойти катастрофа, но здесь, местная. И что будет дальше? Дальше Украина будет, как всегда, пытаться решить этот вопрос, прося денег у всего мира. Я не очень верю, что кто-то нам даст денег, но мы будем говорить «Как так произошло?». Когда активисты об этом говорили, когда местные жители об этом говорят, но власть почему-то не видит этой проблемы. Проблема красного шлама – проблема, которая сейчас может очень дорого стоить всему региону. Вопрос в том, что красный шлам – это отход, очень опасный, – подчеркнул он.

Политик напомнил, что НГЗ принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске и его концерну «Русал».

– И кто его делает – Николаевский глиноземный завод. Кто владеет этим заводом – русские, господин Дерипаска. Поэтому он делает тут глинозем, который вывозит потом, не платит совершенно никаких налогов. Он получает прибыль, а Украина – проблемы, которые не хочет решать ни Дерипаска, ни его концерн «Русал», который называет Николаевский глиноземный завод «почти вторым по значимости активом». Так что нужно делать, когда власть не видит проблемы, а местные жители не могут ее решить? Именно тогда подключаются политические партии. Именно поэтому «Еко Партия» будет помогать местным активистам решать эту проблему, проблему местных жителей, которые хотят решить экологические проблемы и хотят избавиться от потерь своего здоровья, которые хотят, чтобы господин Дерипаска и «Русал» сделали то, что они должны сделать, а именно – утилизировать красный шлам либо вывезти его к себе в Россию. И пускай там загрязняют окружающую среду, – считает Борислав Береза.

Он отметил, что красный шлам признан в Европе очень опасным веществом. А завод, который загрязнял окружающую среду в Венгрии, оштрафован более чем на 600 миллионов долларов, а потом компания была конфискована государством.

– И сегодня почему-то европейские политики видят опасность, а украинские – молчат. Я не знаю, почему такой альтруизм по отношению к Дерипаске, но, наверное, кому-то рубли Дерипаски мешают увидеть эту проблему. Согласно европейскому законодательству загрязнитель территории должен компенсировать все пострадавшим. И он должен либо вывести, либо переработать этот шлам. Другого пути нет. Именно поэтому я как глава «Эко Партии» буду помогать представителям «Стоп шлама». Вместе со мной будут помогать мои коллеги, европейские депутаты, члены парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые обратили внимание на эту проблему. Поэтому в ближайшее время мы будем обращаться не только в суд в Украине, но и подключать все рычаги влияния в Европе, чтобы Дерипаска понял, что Украина – это тоже Европа, а не дополнение к России, где он может делать все что угодно, – резюмировал Борислав Береза.