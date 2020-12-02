COVID‑19 на Николаевщине превышает норму

В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID‑19 превышает норму почти в 13 раз. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области на 2 декабря:

показатель заболеваемости COVID‑19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 510,41 (при допустимом базовом уровне не больше 40 на 100 тысяч населения);

загруженность кроватей в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID‑19, составляет 70,4 (при допустимом не больше 50%);

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на протяжении последних 7 дней на 100 тысяч населения – 141,33 (при допустимом не меньше 48 на 100 тысяч населения).

– Чтоб остановить распространение коронавирусной инфекции призываем жителей города и области соблюдать карантин, масочный режим в общественных местах, пользоваться антисептиком, – обращаются в штабе.

По состоянию на 10:00 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID‑19.

При этом стоит отметить, что в Украине замедлились темпы распространения коронавируса. По данным на 2 декабря показатель заболеваемости COVID‑19 в стране составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40.