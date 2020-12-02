Питательные вещества для поддержания здоровья лёгких

Ученые считают важным наличие в рационе определенных питательных веществ, которые эффективно поддерживают хорошее здоровье легких и обеспечивают снижение риска заболеваний.

Научные специалисты констатируют: употребляемая человеком пища, оказывает прямое влияние на его здоровье, и это в полной мере касается состояния легких.

«Легкие играют жизненно важную роль в функционировании организма, поэтому важно поддерживать их здоровье и способность очищаться от загрязнителей из окружающей среды. Качественное сбалансированное питание в целом связано с улучшением состояния легких и снижением риска таких заболеваний, как астма, ХОБЛ и другие», – говорят медики.

Экспертами были названы лучшие питательные вещества и продукты для поддержания максимально здоровой функции легких и их защиты от заболеваний.

Белок. Потребление небольшого количества белка увеличивает восприимчивость к респираторным инфекциям, поэтому важно включать в рацион источники с высоким содержанием этого компонента, подчеркивают врачи. Лучшими в этом плане для организма являются белки с высокой биологической ценностью. Их источники – это яйца, мягкие сыры, нежное мясо, рыба, молочные продукты, бобовые, орехи.

Витамин А. Его получение снижает частоту инфекций дыхательных путей. Большая часть диетического витамина А поступает из листовых зеленых овощей (капуста, шпинат), оранжевых и желтых овощей и фруктов (томаты, морковь, тыква), а также их брокколи, дыни, кабачков. Лучшие животные продукты, дающие витамин, – это молочные продукты и сливочное масло, яичные желтки, печень трески, говяжья печень.

Витамин С. Будучи одним из самых мощных природных антиоксидантов, он поддерживает здоровье легких, уничтожая свободные радикалы, образующиеся при воздействии дыма, смога. Продукты, богатые витамином C, включают киви, красный перец (сладкий), цитрусовые, папайю, клубнику, брокколи, ананасы, манго, дыню, яблоки.

Полиненасыщенные жирные кислоты. Благодаря им усиливаются определенные иммунные функции, активнее осуществляется процесс очищения легких. Лучший способ получать этот тип жира – ежедневно съедать горсть грецких орехов или семян льна.

Антиоксиданты. Данные вещества уменьшают окислительное повреждение и оказывают противовоспалительное действие на внутренние органы. Для оздоровления легких ученые рекомендуют есть чеснок: его антиоксидантное соединение аллицин является эффективным природным антибиотиком. Еще один замечательный продукт – имбирь: он обладает эффектом, снижающим воспаление и образование слизи.

Специи. Очищению легких от потенциальных токсинов и их защите от инфекций эффективно способствует потребление в пищу куркумы, обладающей выраженным противовоспалительным действием. Регулярное использование специи, по словам исследователей, помогает уменьшать воспаление в дыхательных путях, а также дает эффект детоксикации легких.