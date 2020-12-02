Вдалий експеримент для підлітків «цифрового покоління»

У Палаці творчості учнів уже майже 40 років працює «Народний художній колектив» оркестр народних інструментів. Різноманітний репертуар завжди був головним у творчій діяльності, адже від вмілого підбору музичних творів залежить зростання майстерності учасників оркестру, перспективи розвитку. Але особливістю завжди було те, що оркестр виконував досить складний репертуар, який можна порівняти з репертуаром оркестрів народних інструментів вищих і середніх навчальних музичних закладів. Віхами творчого зростання колективу є почесні грамоти, звання лауреатів і дипломантів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів і фестивалів, неодноразове підтвердження звання «Зразковий художній колектив», присвоєння звання «Народний».

У 2014 році оркестр народних інструментів очолив Сергій Володимирович Гончарук. З новою силою постало питання: як же об’єднати підлітків «цифрового покоління» навколо виконавства на народних музичних інструментах, що грати, адже у цих дітей свої особливості, прихильності, в тому числі музичні?!

Сергій Володимирович розумів, що захопити сучасних дітей тільки народними оркестровими творами, українською та зарубіжною класикою або композиціями сучасних популярних авторів буде дуже складно. І тому педагогічний колектив оркестру (Гончарук Н.О., Чуприна М.М., Лешуков Е.А., Макарова Н.С., Близниченко І.В.) пішов на експеримент. Знаючи, що захоплення дітей музикою будується на пошуку повтору відчуттів: де і що можна послухати таке ж, що я вже чув і мені сподобалося? можливо, саме це я захотів би зіграти сам? – педагог запропонував вихованцям спробувати для виконання музичні твори з аction фільмів і комп’ютерних ігор. Першим таким досвідом стала робота над саунд-треком Джеремі Соула до серії комп’ютерних ігор «Elder Scrolls». І діти захопилися! Адже це так незвично грати на народних інструментах суперсучасну музику!

Сьогодні в репертуарі колективу і класичні мелодії («Щедрик» Леонтовича, «Імператорський вальс» Й. Штрауса), і народна музика (угорський народний танець «Жайворонок», «Болгарський народний танець»), сучасні естрадні твори («Караван» Д. Еллінгтона, «Либертанго» А. П’яццолла), і безліч, здавалося б, не притаманних для оркестру народних інструментів, музичних творів: «Вирішальна битва» (з комп’ютерної гри «Інший світ», комп. Джо Хісаїші), «Асітака і Сан» (з м/ф «Принцеса Мононоке»), «Імперський марш» (з саги «Зоряні війни»), які дуже подобаються самим юним оркестрантам. Виконують вони їх з натхненням, настроєм, і тому своєю грою запалюють глядача. А раз так, у колективу формується нова творча форма і свій неповторний стиль, стає все більше нових шанувальників-підлітків, деякі з яких переходять у розряд музикантів.

Т. Камінецька,

методист Палацу творчості учнів