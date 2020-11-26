РРО – доступно і безкоштовно!

Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що програмні РРО – це безкоштовне програмне рішення, просте та швидке у використанні. Для початку робити з ним не потрібно спеціальних навичок, необхідно лише здійснити наступні дії:

1.Отримати кваліфікований електронний підпис у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (термін дії КЕП – 2 роки);

2.Встановити програмне забезпечення на будь-який зручній для вас пристрій, який є в наявності (компьютер, смартфон, планшет), за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/

3.Зареєструвати касу та касирів;

4.Ввести в ПРРО товари (введення та налаштування номенклатури шляхом сканування, внесення та імпорту даних);

5.Створити чеки (відкривайте зміну та починайте працювати).

Нагадуємо, що отримати більше інформації про використання програмних РРО можна у банері «Програмні РРО», який розміщено на вебпорталі ДПС України, за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/

Головне управління ДПС у Миколаївській області