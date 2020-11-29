Что делать, если банки отказываются менять монеты и банкноты

«С 1 октября в Украине перестали ходить монеты достоинством 25 копеек и банкноты, напечатанные до 2003 года. Как нам говорили с экрана телевизора, эти деньги все еще можно сдать в банки без комиссий и штрафов и получить за них действующие деньги. На практике оказалось, что банки отказываются принимать у клиентов деньги или предлагают платные услуги. Поясните, что делать в такой ситуации?

Оксана Гладун, г. Николаев»

– Как правило, самый распространенный предлог, под которым банки отказываются принимать вышедшие из оборота монеты и банкноты, это то, что человек не является клиентом этого банка. Якобы «для своих» такая функция доступна.

Отказать могут потому, что у кассира может не оказаться машинки для счета монет, а вручную сотрудники банков считать отказываются.

Кроме того, желающим сдать деньги могут предложить платную услугу – комиссию на обмен. Минимальная комиссия – 50 гривен. А вообще – полпроцента от суммы.

Однако такая комиссия – это инициатива самого банка. Нацбанк такую комиссию не берет и настаивает, что другие учреждения не имеют права ее брать. На это необходимо жаловаться прямо на «горячую линию» Национального банка Украины – телефон: 0800 505240, электронная почта: [email protected]

Кроме того, в Нацбанке уверяют, что обменивать старые деньги обязаны все лицензированные банки.