О чём надо знать работающему учителю на пенсии?

«В этом году Верховная Рада приняла Закон «О среднем образовании», который предусматривает несколько новаций. Одна из них – контракты для учителей на пенсии – заставляет волноваться пенсионеров. По новому закону при прекращении бессрочного договора педагоги могут потерять положенные им выплаты: отпускные, оздоровительные. Расценив такое отношение государства как дискриминационное, педагоги могут просто уволиться. А таких учителей-пенсионеров у нас почти 30 процентов. Есть ли основания для этого?

Группа учителей-пенсионеров, г. Николаев»

Юрист Владимир Чернов:

– В Законе «О среднем образовании» говорится о том, что педагогические работники учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возрасту, еще с 1 июля 2020 года должны были работать на основе срочных трудовых договоров (контрактов). Если пенсионер не согласится продолжать трудовые отношения на таких условиях, он должен быть уволен.

Министерство образования делает акцент на том, что закон предусматривает не увольнение пенсионеров, а изменение условий труда. Учителя-пенсионеры по желанию могут продолжать работу в школе, но должны подписать контракт сроком на один год. Затем он может быть продлен и на более длительный период – до трех лет. Количество таких пролонгаций может быть неограниченным. Решение о продолжении сотрудничества будет принимать директор учебного заведения. К слову, директора тоже теперь работают по контракту.

Чтобы при прекращении бессрочного договора педагоги не потеряли положенные им выплаты, переход педагогических работников пенсионного возраста с бессрочного на срочный трудовой договор должен происходить путем перевода, а не увольнения. При таких условиях педагогические работники не потеряют денежную помощь на оздоровление.

В дальнейшем, уверяют в Министерстве образования, при переводе на срочные договоры размер зарплаты учителей-пенсионеров не уменьшится, так как они будут продолжать занимать те же должности и выполнять тот же объем работ. Сохранятся также ежегодный отпуск и другие права учителя.