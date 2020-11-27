Учасники АТО звільняються від сплати земельного податку

«Я брав участь у військових діях на Донбасі, захищаючи незалежність і суверенітет України. Чи є пільги зі сплати земельного податку для учасників АТО?

Василь Юрчук, м. Вознесенськ»

Головне управління ДПС у Миколаївській області:

– Так, звичайно. Статтею 281 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб. Так, відповідно до п. п. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, у містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара (п. 281.2 ст. 281 ПКУ).

Тобто якщо фізична особа захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала участь в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції), забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, то така фізична особа звільняється від сплати земельного податку.