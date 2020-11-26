«НІБУЛОН» продовжує подавати приклад Україні, як потрібно діяти в складних умовах та боротися з covid-19

Наразі в усьому світі медиків порівнюють із воїнами на передній лінії вогню. Вони щоденно цілодобово рятують найдорожче – людське життя. На жаль, наша країна і, зокрема, наша область зустріли пандемію коронавірусу непідготовленими. Під час ще першої хвилі стало ясно, що не вистачає ані ліків, ані лікарняних місць, ані навіть елементарних засобів захисту. У дуже поганому стані знаходиться більшість лікарняних закладів. Але у нашому місті є підприємство, яке вже неодноразово у скрутні часи допомагало вирішувати питання збереження життя та здоров’я наших громадян. Це відома далеко за межами нашої області і навіть країни компанія «НІБУЛОН» на чолі з Героєм України і справжнім патріотом – Олексієм Вадатурським.

У вересні ця компанія завершила реалізацію масштабного благодійного проєкту з модернізації та переоснащення обласної інфекційної лікарні вартістю майже 37 млн грн. А вже 19 листопада відбулася презентація проєкту з переоснащення вже миколаївської міської дитячої лікарні № 2, підчас якої лікарі з гордістю демонстрували нове обладнання у переобладнаному корпусі.

Директор закладу Олександр Дем’янов зазначив, що ще 13 років тому підприємство «НІБУЛОН» почало опікуватися цією лікарнею. Саме тоді були виконані якісні ремонтні роботи у приміщеннях, придбані нові меблі, встановлено нове обладнання. Втім зараз Олексій Опанасович знов підставив своє плече медицині. «Усі ремонтні та монтажні роботи виконувалися швидко, оперативно, на високому професійному рівні, без залишків бруду, – підкреслив очільник лікарні. – Також вчасно, без затримок, встановлювалося нове обладнання: змонтовано 1045 метрів кисневої мережі та створено 38 точок подачі кисню у палати. Встановлені 2 кріоциліндри, які заміняють 44 звичайні балони. Одночасно в кріоциліндрах може зберігатися майже 400 куб. м кисню. Цей об’єм повністю задовольнить наші потреби для усіх наявних та потенційних пацієнтів! Медперсонал забезпечений раціями для оперативного зв’язку, в палатах встановлені кнопки виклику лікарів. Крім того, в палатах встановлені телевізори». Постачальники високоякісного обладнання – європейські країни. Кожна точка подачі кисню допоможе у лікуванні, а, можливо, врятує чиєсь життя.

За словами начальника міського управління охорони здоров’я Ірини Шамрай, згідно з вимогами Кабінету Міністрів та МОЗ України не менше 80 відсотків ліжкового фонду закладу, що обслуговує пацієнтів з ковідом, мають бути забезпечені киснем. У даному випадку з 50 лікарняних ліжок відділення для хворих на ковід 38 забезпечені киснем, що відповідає вищезазначеним вимогам. Вона також розповіла про статистику захворювань на COVID‑19 у дітей: «Перший випадок у Миколаєві стався з шестирічною дитиною, яка лікувалася саме у цій лікарні. За весь час перехворіли понад 400 дітей. Найбільший пік прийшовся на вересень після початку навчального року. Нас, медиків, тішить те, що у 90-95% випадків діти переносять цю хворобу у легкій формі».

У міській дитячій лікарні № 2 проліковано 139 маленьких пацієнта із діагнозом коронавірусу, з яких 4 – з області. У нашому місті це єдина лікарня, що приймає пацієнтів з районів області.

Наразі у цій лікарні лікуються 24 пацієнти, з яких 3 мають підтверджений позитивний тест на коронавірус, 11 – з підозрою, чекають на результати тестів, а інші проходять лікування у звичайних соматичних відділеннях.

Олексій Вадатурський пояснив, що ремонт та переоснащення цієї лікарні його підприємство розпочало на початку жовтня, відразу після завершення відновлення «під ключ» 5-го інфекційного відділення КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб». «Я дуже багато чув від миколаївських медиків, що існує проблема з лікуванням дітей, хворих на ковід, – розповів керівник «НІБУЛОНу». – Виникали постійні проблеми навіть із їх розміщенням у лікарнях. Тому ми вирішили допомогти цьому міському медичному стаціонару для дітей, щоб він був незалежним та збалансованим з усіх видів лікування. Хотілося створити найкращі умови для хворих дітей, тобто реалізувати нібулонівський стандарт, але тепер у медичній сфері». Олексій Опанасович підкреслив, що усі роботи, разом із підготовкою проєктної документації, ремонтом, придбанням обладнання та переоснащенням, розпочалися 7 жовтня і тривали трохи більше місяця! «Наші люди працювали практично цілодобово, і сьогодні я готовий сказати, що усі кисневі мережі функціонують. Можна сказати, що тут створені найкращі умови для прийому пацієнтів як з міста, так і з області. Ми обрали цей медичний заклад не випадково, консультувалися з Іриною Шамрай, враховували усі умови». На реконструкцію цього медичного закладу компанія витратила близько 5 мільйонів гривень.

Хочеться нагадати читачам, що компанія ще навесні на базі Миколаївського обласного лабораторного центру МОЗ України створила сучасний лабораторний центр із спроможністю щодобово робити 400 аналізів на наявність або відсутність коронавірусу методом ПЛР. До Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги та Голопристаньської центральної районної лікарні Херсонської області були передані апарати штучної вентиляції легень. На постійній основі для медичних закладів по всій Україні це підприємство передає захисні костюми, щитки, респіратори та експрес-тести для діагностики COVID‑19. У цілому «НІБУЛОН» інвестував у проєкти, спрямовані на боротьбу с коронавірусом, майже 100 мільйонів гривень.

Олексій Опанасович підкреслив, що паралельно з переоснащенням дитячої лікарні компанія розпочала масштабну реконструкцію першої міської лікарні для дорослих, у ході якої буде створено сучасне реанімаційне відділення з кисневою мережею для 30 хворих на ковід з важкими патологіями: діабетом, інсультом, кардіологічними і т. п. Цим людям буде надаватися спеціалізована допомога. Такого відділення у Миколаєві ще не було. Робота йде повним ходом, практично з руїн відновлюється корпус, відкриття якого планується у середині січня. А вже до 20 грудня очікується відкриття відремонтованих відділень з кисневим забезпеченням на 160 ліжок.

Перший заступник міського голови Володимир Криленко розповів, що на сьогодні у місті виділено 690 ліжок під хворих на корона- вірус, і зрозуміло, що 80% – це 400-450 ліжок. А наразі ліжок, обладнаних кисневими апаратами, є в наявності близько 200. Він подякував керівнику компанії «НІБУЛОН» за таку життєво необхідну та оперативну допомогу і за те, що ще 160 ліжок будуть забезпечені киснем у ході вищезгаданої реконструкції міської лікарні № 1. Також він повідомив, що найближчим часом планується довести загальну кількість таких ліжок до 500. «Окрема подяка, Олексію Опанасовичу, Вам за увагу та розуміння наших проблем, за Вашу особисту участь у їх вирішенні! Побільше б нам таких керівників!» – підсумував Криленко.

Легко порахувати, що майже половину ліжок із кисневим обладнанням забезпечила для миколаївців саме компанія «НІБУЛОН». До речі, переоснащення дитячої лікарні дозволить у разі необхідності лікуватися тут і дорослим пацієнтам. Для цього створено всі необхідні умови. Олексій Вадатурський розповів, що це кисневе обладнання вироблено у Греції.

Керманич компанії, користуючись нагодою, звернувся до керівників приватних підприємств: «Допоможіть медикам! Долучайтеся до наших ініціатив! Я звертався до багатьох з вас, сподівався, що разом будемо працювати, і начебто ніхто не відмовлявся… Але потім виявилося, що ваша участь – це закупівля халатів, масок та інших захисних засобів. Так, це теж потрібно, але ж зараз головне – умови лікування, які необхідно створити для наших лікарів. Вони – професіонали, а ми повинні створити їм матеріальну базу для належного виконання своєї благородної праці – лікування людей. Щоб не було розподілу на своїх та чужих, щоб усі мали можливість отримати якісну медичну допомогу».

В ході відвідування лікарні присутнім у першу чергу показали відділення для хворих на COVID‑19. У палатах ми побачили нові медичні меблі, в тому числі зручні ліжка для дітей з обмеженими можливостями. Кожне ліжко забезпечено автоматичним кисневим зволожувачем повітря з під’єднаними індивідуальними одноразовими масками. Також у наявності пульсоксиметри, спрейдозатор (замість крапельниці). На встановлених моніторах прямо у палаті лікар може бачити тиск, пульс та інші медичні показники, необхідні для лікування. Усі 57 палат обладнані кнопками виклику персоналу, які спрацьовують звуковими та світловими сигналами на спеціальних годинниках для медичного персоналу. На головному посту кожного з п’яти відділень буде встановлено стаціонарні екрани, на яких паралельно відображатимуться сигнали. За словами Олексія Вадатурського, такі технології використовуються у космічній галузі, вперше компанія встановила їх у обласному інфекційному центрі, а після – тут, у дитячій лікарні, і також планують встановити у першій лікарні для дорослих. Для комфорту пацієнтів компанія придбала та встановила у палатах 30 плазмових телевізорів.

Приємно вразив нас ще один новітній прилад – венозний сканер. За його допомогою медикам не потрібно, як раніше, шукати майже інтуїтивно вени у пацієнтів, особливо це стосується дітей. Він моментально показує на екрані місця, куди потрібно вести голку.

Продемонстрували нам і можливості сучасного дистанційного зв’язку за допомогою спеціальних 18-ти зручних рацій, які діють у будь-якому місці лікарні. На зв’язку можуть бути відразу усі медпрацівники або тільки окремі відділення. Режими роботи рацій різнопланові і залежать від конкретних потреб. Олександр Дем’янов охарактеризував їх так: «Це мобільність, оперативність, зручність, які суттєво підвищують рівень нашої праці!» Він наголосив, що тепер його медичний заклад може достойно конкурувати навіть із столичними лікарнями. Також він окремо зупинився на питанні взаємодопомоги між міськими медичними закладами. В якості прикладу він навів нещодавній випадок, коли по першому дзвінку вони терміново отримали з першої міської лікарні апарат ШВЛ. «Ми завжди готові виручити один одного препаратами, апаратурою, консультаціями фахівців». А ще директор дитячої лікарні зазначив, що його заклад на 100 відсотків забезпечений необхідними медикаментами, і підтвердив, що тут приймають пацієнтів з усіх районів області, які мають відповідне направлення від лікаря. Для таких пацієнтів обстеження і лікування безкоштовне. В той же час є офіційно затверджені платні послуги, якими можуть скористатися усі бажаючі.

«Тепер миколаївцям не потрібно їхати в інші міста у пошуку належного лікування. У нас тут, у Миколаєві, є класний медичний персонал і технічна база для успішного лікування. А ми робимо усе, щоб у наших земляків була впевненість у цьому!» – наголосив Олексій Вадатурський.

Вікторія ГОНОРАЦЬКА