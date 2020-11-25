Горизбирком объявил Сенкевича победителем выборов мэра Николаева

В среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.

Соответствующее решение опубликовал депутат Николаевского горсовета Федор Панченко на своей странице в Facebook.

Горизбирком принял все 4 протокола от районных комиссий. В частности, согласно итоговому протоколу Центральной районной территориальной избирательной комиссии, за Александра Сенкевича проголосовало 16 тысяч 49 избирателей, а за Владислава Чайку – 9 тысяч 806 избирателей.

При этом, согласно протоколам Корабельной районной территориальной избирательной комиссии, действующего мэра поддержали 8 тысяч 161 избиратель, а кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 6 тысяч 288 избирателей.

Согласно протоколам Ингульской территориальной избирательной комиссии Александра Сенкевича поддержали 14 тысяч 334 избирателя, а Владислава Чайку – 10 тысяч 356 человек.

Исходя из официальных протоколов Заводской территориальной избирательной комиссии, за Александра Сенкевича проголосовало 15 тысяч 867 избирателей, а за его оппонента Владислава Чайку – 8 тысяч 966 человек.

Таким образом, Александр Сенкевич набрал 54 тысячи 411 голосов, что составляет 59,74% на выборах Николаевского городского головы.

Его оппонент Владислав Чайка завершил избирательную гонку с результатом в 35 тысяч 416 голосов, что составляет 40,26% от всех проголосовавших во втором туре.