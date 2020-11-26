Продукты, которые не следует есть на завтрак

Диетологи назвали самые вредные продукты для завтрака, от которых стоит отказаться, чтобы не подорвать здоровье. Причем некоторые из них многие украинцы готовят себе чуть ли не каждый день.

Все знают, что утренняя трапеза очень важна, ведь она дает заряд на целый день. Поэтому отказавшись от некоторых продуктов, вскоре вы сможете почувствовать, что ваше здоровье улучшилось.

Мюсли и «быстрые» каши. Блюда из крупы очень полезны, ведь они содержат много питательных веществ, в том числе клетчатки, полезных углеводов, но «быстрые» каши и мюсли таких качеств, увы, лишены.

Ореховые и шоколадные пасты. Эти любимые многими продукты на самом деле не содержат натуральных компонентов – орехов и шоколада. Они сделаны из гидролизованных растительных масел (пальмового или кокосового), сухого молока, масла какао, лецитина и вкусовых добавок.

Плавленый сыр. Хотя многие думают, что такой бутерброд менее вреден, чем с колбасой или твердым сыром, это не так. Дело в том, что плавленые сырки почти полностью состоят из жира, а пользы от них практически никакой.

Сладкие творожные сырки. Творог, безусловно, продукт полезный. Но в промышленных творожных сырках с избытком сахара, больше вреда, чем пользы. Специалисты советуют отдать предпочтение домашним сырникам, запеканке или простому творогу.

Соки в пакете. В таких соках содержится слишком много сахара, лимонной кислоты, прочих консервантов. Кроме того, вместо мякоти в некоторые соки добавляют свекольный жмых (отходы переработки сахарной свеклы).

Бутерброды с колбасой. Хлеб из пшеничной муки со сливочным маслом и колбасными изделиями – сочетание, содержащее максимальное количество быстрых углеводов и вредных жиров.

Кондитерская продукция промышленного производства. Любые кондитерские вкусности представляют собой набор быстрых углеводов и большого количества животных жиров. Продукт содержит массу калорий и имеет очень высокий гликемический индекс. Такой завтрак способствует набору лишнего веса.