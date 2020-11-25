Спорту в Галицинівській громаді бути!

19 листопада відбулось урочисте відкриття спортивного майданчика в Українківському закладі освіти. Нове футбольне поле зі штучним покриттям та воркаут майданчик з трибунами для глядачів радують учнів та гостей закладу. Протягом 2020 року в Українківській школі реалізувались одночасно декілька програм розвитку. Обласна рада на чолі з Вікторією Москаленко та за участі Галицинівської сільської ради з очільником Іваном Назаром на засадах співфінансування встановили сучасне футбольне поле. Співпраця Галицинівської сільської ради та Програми DOBRE (Децентралізація приносить кращі результати та ефективність) в рамках проєкту «Покращення послуги спорт» встановили воркаут майданчик та трибуни для глядачів.

Відкривати нові майданчики долучились голова обласної ради Вікторія Москаленко, голова Вітовської адміністрації Юрій Дзюба, голова Галицинівської сільської ради Іван Назар, начальник відділу ОКМС Олена Кравець, староста сіл Лимани та Лупареве Наталя Панашій, депутат Галицинівської сільської ради Сергій Білецький та Андрій Білик і багато інших шанованих гостей. Дякуємо кожному присутньому, які поділяли радість відкриття з нами. Впевнені, що попереду ще суттєвіші зміни та нові досягнення.

Олена ДОЛГОРУКОВА