Бенефициары Николаева

Борьба за кресло мэра Николаева выходит на финишную прямую. По результатам первого тура выборов во второй выходят нынешний градоначальник Александр Сенкевич и николаевский предприниматель Владислав Чайка. Что от каждого из них можно ожидать на должности городского головы Николаева? Ответ на этот вопрос Центр решил найти, проанализировав имущественное состояние обоих кандидатов: кто и чем из них владеет, и откуда «растут ноги» у этого добра. Возможно, ответ на этот вопрос сможет показать будущую логику действий кандидатов, пришедших к власти.

Сравнивать имущественное состояние обоих претендентов было не просто: в отличие от действующего мэра Александра Сенкевича, который уже пять лет подает декларацию о доходах, его визави – Владислав Чайка – еще никогда этого не делал.

Тогда Центр решил самостоятельно поискать информацию о Чайке и его семье, изучив данные реестра недвижимости Украины.

Подвалы, мансарды, автостоянки и рынки

Выступая в период предвыборной кампании в одном из местных СМИ, Владислав Чайка сказал, что он из обычной семьи. Также кандидат отметил, что поддерживает многие начинания, которые внедрял в жизнь Николаева его отец на посту мэра и даже хотел бы некоторые из них продолжить. При этом Владислав Владимирович ни словом не упомянул о том, какую роль сыграл мэр Владимир Чайка в становлении его бизнеса.

Роль Чайки-старшего в поддержке и приумножении имущественного состояния его сына переоценить сложно. Проанализировав данные реестра недвижимости, Центр убедился, что у Владислава Чайки и его супруги Ирины Бергман в собственности достаточно много бывших коммунальных объектов и городской земли, которые с помощью нехитрых схем оказались в их распоряжении.

Так, в настоящий момент в собственности у кандидата в мэры 8 тыс. квадратных метров недвижимости, из которых 5,1 тыс. составляет нежилой фонд.

У Ирины Бергман – 9,6 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых только 2654 квадратных метра жилой фонд, остальное – нежилой.

Нежилой фонд, которым владеют Чайка и Бергман, это, как правило, мансарды, подвалы и первые этажи многоквартирных домов. Все это бывшее коммунальное имущество, которое досталось супругам в период, когда мэром Николаева был отец Владислава – Владимир Чайка. Сейчас в них, по большей части, располагаются кафе, магазины и офисные помещения, приносящие немалый доход их обладателям.

Семья Чайки-Бергман арендует также много городской земли. У главы семейства 6,5 тысячи квадратных метров, а у его жены – почти 10 тысяч квадратных метров земли в аренде.

Важно отметить, что Чайка-младший и его жена владеют и распоряжаются недвижимостью и землей, как правило, не самостоятельно. Вместе с ними совладельцами или распорядителями имущества являются известный николаевский предприниматель Алексей Пелипас и его жена Татьяна Глонза, бизнесмен Станислав Савин, брат Ирины Бергман – Сергей, а также жена николаевского криминального авторитета Михаила Титова – Анна.

Если сложить всю недвижимость, которой владеют супруги, то это составит 17,6 тысячи квадратных метров, что по величине равняется приличному столичному микрорайону, состоящему из 5-6 многоэтажек. В Николаеве, к сожалению, такие даже не строятся.

Но это только то имущество, которое напрямую принадлежит супругам и их окружению. Есть еще имущество, которым они владеют и распоряжаются опосредованно, – через фирмы.

Стоит отметить, что во время предвыборной кампании Владислав Чайка позиционировал себя в качестве успешного бизнесмена, на предприятиях которого трудится свыше 1000 человек. На него и на имя его жены действительно зарегистрировано много компаний. Согласно данным аналитической онлайн-системы YouControl, Владислав Чайка и Ирина Бергман являются учредителями десяти фирм, которые ведут бизнес в различных сферах. В основном это сдача в аренду собственного имущества, автостоянки и ресторанный бизнес. Также есть два частных ЖЭКа – ООО «Центральный-1» и ООО «Забота», которые оказывают услуги в сфере ЖКХ. Первое предприятие не только зарабатывает деньги, собирая их с жильцов многоквартирных домов в качестве платы за жилье, но и активно осваивает бюджетные средства на коммунальных подрядах. Всего за последние пять лет этот частный ЖЭК заработал на подрядах 29,6 млн грн.

У фирм четы Чайки-Бергман тоже большое количество объектов недвижимости и земли. Так, в совокупности компании владеют 66-ю объектами жилой и нежилой недвижимости, 48,5 тыс. квадратных метров собственной земли и 12,1 тыс. квадратных метров земли арендуют у города. Важно подчеркнуть, что недвижимость и земля расположены в престижных районах города. Так, несколько объектов в яхт-клубе, в Леваневцах, на Центральном рынке и на рынке «Колос», в районе улицы Соборной и на Намыве.

В совокупности фирмы Владислава Чайки, его жены и их компаньонов владеют или используют более 60 тыс. кв. м городской земли.

Важно понимать, что и своими компаниями супруги Чайка-Бергман не владеют самостоятельно. Вместе с ними учредителями выступают вышеназванные лица из числа их окружения.

Успешный бизнесмен

Как же Владиславу Чайке с супругой досталось все это «добро»? В своих интервью Владислав Чайка неоднократно позиционировал себя как успешного предпринимателя, заработавшего свой капитал упорным и непосильным трудом.

По словам Чайки, ему самому приходилось не раз брать кредит в банке и потом выкладываться по полной, чтобы его вернуть. При этом Владислав Чайка не говорит, что взять кредит в банке на развитие бизнеса не просто. Как правило, для этого нужна недвижимость или земля, которые можно оставить в залоге. Благодаря его отцу проблем в доступе к городской недвижимости и земле у Владислава Владимировича никогда не было.

Для получения в собственность коммунального имущества использовались различные схемы. Например, когда земля выделялась для одних целей, а использовалась совсем для других. Показательна ситуация с яхт-клубом, где фирма Чайки-Пелипаса-Савина «ПКФ «Бизнес-Реал» получила

42 кв. м для обслуживания павильона для игры в домино. Другая компания Чайки-Пелипаса-Савина «Юридическая фирма «Претор» получила там еще 1,6 тысячи кв. м земли для реконструкции недостроенного общественного туалета. Но ни павильон, ни туалет в яхт-клубе не появились, зато появились новые «генделыки». Всего в яхт-клубе и неподалеку от него фирмы Чайки-Пелипаса-Савина арендовали у города больше 4 тысяч квадратных метров земли.

Еще один яркий пример – новенький шестиэтажный дом в самом центре города по ул. Шевченко, 65-а (между улицами Соборная и Московская), который строители сдали только в этом году. Началось все с того, что в 2009 году городская власть выделила фирме «ПКФ «Бизнес-Реал» земельный участок для строительства жилого дома со встроенным молодежным центром. Землю выделили в зеленой зоне практически впритык к соседнему дому. Строительство здания продолжалось больше десяти лет – работы то замораживались, то вновь начинались. В итоге здание, наконец, возвели, но молодежным центром в нем не «пахнет». Как свидетельствуют объявления, расклеенные на стенах новостройки, помещение «центра» сдают в аренду для коммерции.

Стоит отметить, что фирмы Владислава Чайки и Алексея Пелипаса получали в аренду лакомые участки городской земли под застройку, при том, что эти компании строительством не занимаются – ни у одной из них даже строительной лицензии нет. Но это не мешало компаньонам извлекать из этого прибыль. Для этого находили строительные фирмы, которые вкладывали средства и возводили многоквартирные дома. После окончания строительства с Чайкой и его компаньоном расплачивались недвижимостью: квартирами и подвалами.

Так, в здании на Шевченко, 65-а Чайка и Пелипас владеют 2080 кв. м недвижимости.

Показательной также является ситуация в микрорайоне Северный, где фирма Чайки-Пелипаса-Савина ООО «ПКФ «Бизнес-Реал» получила в аренду участок городской земли под строительство жилья по ул. Архитектора Старова, 2/6. Но фактически жилье строила фирма из Львова. По договору фирма «ПКФ «Бизнес-Реал» вкладывала в строительство 1%, а львовяне 99% средств.

Неожиданно для своих западноукраинских компаньонов ООО «ПКФ «Бизнес-Реал» перепродало подвальные помещения новостройки ООО «Парус-Плюс», которое также принадлежит Чайке и Пелипасу. В полиции посчитали, что сделка была произведена по поддельным документам, и открыли по данному факту криминальное производство. Впрочем, ничем для организаторов данной схемы дело не закончились – до суда оно так и не дошло. Зато Чайка и Пелипас всё равно оказались в выигрыше: их жены обзавелись в этом доме пятью квартирами, которые были получены от застройщика.

В микрорайоне Северный фирма «Ново-Град», одним из конечных бенефициаров которой является Ирина Бергман, владеет 3,7 га земли в живописном месте на берегу Ингула.

На примере данной фирмы хорошо видно, как эта земля перекочевала из коммунальной собственности в частную. Так, в 2011 году 37 жителей Николаева получили в собственность по 10 соток земли в микрорайоне Северный. Очень много было родственников: по два, три, четыре члена одной семьи, причем некоторые люди были довольно преклонного возраста. А спустя 6 лет, в октябре 2017-го, собственником всех этих

участков стало ООО «Ново-Град», учредителем которого является Станислав Савин, и ООО «Ремил», которое в свою очередь основали Ирина Бергман и Татьяна Глонза. Переоформление права собственности участков произошло в один день. Очевидно, что изначально земля была выделена на подставных лиц, а конечными бенефициарами оказались семьи Чайки-младшего и Пелипаса.

По схожей схеме Владислав Чайка и Ко приватизировали и другое городское имущество: подвалы, мансарды и первые этажи зданий.

Например, Соборная, 3-а. В этом доме Владиславу Чайке с Алексеем Пелипасом принадлежат 310 кв. м на первом этаже и 186 кв. м в подвале. Помещение первого этажа используется пиццерией «Челентано».

Сначала имущество передавалось в аренду, потом якобы вносились улучшения в помещения, потом Чайка сотоварищи их выкупал за копейки, и в конце концов продавал, но уже по рыночной цене.

В центре еще одной схемы находились два частных ЖЭКа – ООО «Центральный‑1» и ООО «ЖЭК «Забота» Владислава Чайки и Алексея Пелипаса. Этим ЖЭКам были отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Владиславу Чайке и Алексею Пелипасу.

Владислав Чайка, видимо, настолько не гнушался такими методами, что доходило даже до нарушения закона. Так, в реестре недвижимости указано, что 887 квадратных метров по улице Электронной, 77/7 и 175 квадратных метров по улице Спортивная, 9/4 оказались в собственности Чайки в результате самозахвата земли.

Скромность на фоне коррупционных скандалов

Что касается второго кандидата на должность городского головы Николаева – действующего мэра Александра Сенкевича, то по сравнению с Владиславом Чайкой имущества у него в разы меньше.

У Александра Федоровича два участка по 10 соток в Николаеве и две квартиры общей площадью 54,5 и 69,9 квадратных метров.

Скромное состояние и у его жены – Екатерины Сенкевич. Комплекс строений общей площадью 261,2 квадратных метра и земельный участок площадью 26 соток, и все это в Новой Каховке.

Примечательно, что все, чего не достает Александру Федоровичу и его родным, они получают на «стороне».

Так, семья мэра проживает в доме, часть которого, площадью 271 квадратный метр, они арендуют. Единственный автомобиль Вольво С90 (2018 года выпуска), указанный в декларации, арендован первой леди Николаева у частного предприятия «Леда», который принадлежит ее матери.

Это уже второй автомобиль той же марки, который Екатерина Сенкевич «одалживает» у своей мамы.

Примечательно, что согласно данным аналитической онлайн-системы YouControl это предприятие владеет всего двумя автомобилями: легковой машиной Рено Логан и грузовой «Газелью». Никакого упоминания о Вольво С90 там нет.

Между тем, согласно декларации Александра Сенкевича, ежегодно за аренду автомобиля семья платит немалые деньги – 288 тыс. грн.

Вообще то, что в семье Сенкевича уже много лет арендуют автомобили и дом, а не приобретают их в собственность, выглядит несколько странно. На такой вывод наталкивает тот факт, что средства на покупку автотранспорта у семьи имеются. Так, согласно декларации мэра, его супруга в минувшем году заработала 3,7 млн грн.

Тем не менее, машины она предпочитает арендовать у фирмы матери, а дом – у чужих людей.

Екатерина Сенкевич является соучредителем двух коммерческих фирм: ООО «Блинк Риекшен Украина» и ООО «Блинк Риекшен Интернешнл».

Вместе с ней учредителями компаний являются американские граждане и фирмы из США. Обороты данных предприятий достигают десятки миллионов гривен. Примечательно то, что после прихода Александра Сенкевича во власть доходы его жены значительно увеличились. Если в 2015 году предпринимательская деятельность принесла ей 795 тыс. гривен, то сейчас эта сумма выросла более чем в четыре раза.

Подводя итог, можно констатировать одно: 22 ноября перед жителями Николаева будет стоять очень непростой выбор. С одной стороны – Владислав Чайка, который хоть и не был никогда во власти, но уже давно отметился пристрастием к коммунальному имуществу и городской земле. Значительная часть этого имущества по сей день находится у него в собственности, принося немалый доход ему и его окружению.

Ожидать, что человек, который всегда ставил свои интересы выше общественных, изменится – верх наивности.

С другой стороны – Александр Сенкевич, который не был «замечен» в стяжательстве городского добра. Тем не менее, все время пребывания у городского «штурвала» его сопровождали скандалы. Это и откровенные провалы в кадровых вопросах с назначениями на должности его замов, руководителей районных администраций и коммунальных предприятий; и переплата за недострой банка «Столица», приобретенного городом для молодежного центра на Намыве, притом что никакого центра там так и не появилось.

И история с реконструкцией Соборной площади за 100 млн, которую начали переделывать почти сразу после окончания строительства; и ситуация с укладкой по всему городу тротуарной плитки, которую зачастую некачественно кладут фирмы-прокладки по завышенным ценам. Еще свежи в памяти мусорный и маргариновый скандалы, а также череда криминальных производств, зарегистрированных правоохранителями, в которых фигурировали либо подчиненные Сенкевича, либо он сам.

Все это свидетельствует об одном: схемы по выводу бюджетных средств, которые обещал сломать Александр Сенкевич, придя во власть, никуда не делись, а лишь сменили своих бенефициаров. За время его каденции Николаев так и не стал городом, в котором комфортно и безопасно находиться его жителям, что только подтверждают опросы, проведенные недавно социологами.

Поверить, что что-то изменится на втором сроке мэрства Александра Федоровича, серьезных оснований нет.

Учитывая все это, какой бы выбор ни сделали горожане 22 ноября, о перспективах развития Николаева, как современного полиса, жизнь в котором комфортна и удобна его жителям, приходится, видимо, только мечтать.

Ярослав Чепурной, Центр журналистских расследований