В больницах Николаева не хватает койко-мест для «ковидных» пациентов

Вследствие дефицита койко-мест в городских больницах больных с коронавирусом начинают госпитализировать в другие районы области. Об этом в эфире UA Миколаїв рассказал руководитель областного штаба по ликвидации последствий ЧС Александр Игнатенков.

Он не стал отрицать, что для госпитализации пациенту иногда приходится сдавать тест на «ковид» в частной лаборатории. Связано это с перегрузом медицинской системы.

– Вот это как раз то, чего боялись. Идет перегрузка медицинской системы. То количество бригад, которые созданы, они не успевают набирать тесты. Городские больницы сегодня не могут принимать такое количество больных, поэтому уже идет госпитализация больных из Николаева и в Новоодесский, и в Очаковский районы, – отметил Александр Игнатенков.

При этом специалист заверил, что тестов на сегодняшний день хватает:

«Лаборатория работает с небольшой задержкой – сутки-двое, но результаты выдаются. То, что нагрузка большая на медсеть, – да, это есть. В день к нам поступает около 1000 образцов. Если не успеваем сделать в течение недели все, то за выходные дорабатываем. Потому что лаборатория работает фактически круглосуточно».

Следует отметить, что лишь за одни сутки, 16 ноября, в нашей области методом ПЦР было обследовано 820 человек, методом ИФА– 669.