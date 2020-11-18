Полицейский и чиновники сфальсифицировали админпроизводство

Сотрудника Центрального отдела полиции подозревают в фальсификации документов админпроизводства, которую он совершил, использовав фиктивные показания сотрудниц администрации Центрального района Николаева. Дело о фальсификации расследуют в ГБР. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

В Центр обратился житель Николаева Алексей Потеха, который предоставил документы, подтверждающие соответствующую информацию. Так, в марте николаевским Теруправлением ГБР зарегистрировано криминальное производство по части 1 статьи 366 уголовного кодекса («Служебная подделка») по факту служебной подделки административных материалов относительно Алексея Потехи, совершенной старшим инспектором ЮП Центрального отдела полиции Николаева капитаном Александром Кикоть.

Как следует из документов, предоставленных в редакцию Центра Алексеем Потехой, помогали полицейскому в фальсификации документов сотрудницы службы по правам детей администрации Центрального района г. Николаева Юлия Батовская и Татьяна Глух.

Конфликтная ситуация, вызвавшая череду скандальных событий, произошла в декабре минувшего года. Тогда двое родителей повздорили из-за своих детей на территории детского сада. Один из участников конфликта написал заявление в полицию, обвинив другого в том, что тот в нецензурной форме угрожал ему. Мужчина, на чьи действия пожаловались, и был Алексей Потеха.

Он утверждает, что действительно разговаривал с другим отцом по поводу поведения его ребенка, но общение проходило корректно и без применения нецензурной лексики. По версии Алексея Потехи, сотрудник отдела ювенальной превенции Центрального отдела полиции Александр Кикоть, проводивший по данному факту проверку, похоже, не особо пытался установить истину. Встав на сторону жалобщика, он составил протокол об админнарушении по ст. 173 КУпАП в отношении Алексея Потехи, даже не оповестив об этом самого фигуранта.

Случайно узнав о том, что в отношении него составлен протокол, Потеха стал изучать все связанные с этим обстоятельства. Как оказалось, в протоколе было указано, что Потеху с ним ознакомили, но тот, якобы, отказался его подписывать. Понятыми, которые своими подписями подтвердили данный факт, были Юлия Батовская и Татьяна Глух – чиновницы администрации Центрального района Николаева.

Но когда Алексей Потеха пришел на место работы свидетельниц, те заявили, что видят его впервые. В администрации Центрального района также подтвердили, что в день, когда Батовская и Глух якобы принимали участие в процессуальных действиях, помещение администрации они не покидали.

Примечательно, что суд встал на сторону Потехи. Изучив обстоятельства дела, Центральный райсуд Николаева не нашел достаточных доказательств, подтверждающих вину мужчины в инкриминируемом ему правонарушении, и административное дело в отношении него закрыл.

Теперь со всеми обстоятельствами составления скандального протокола об админнарушении разбираются следователи ГБР.