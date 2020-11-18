Сторінки історії, які ми не забудемо: полеглі побратими залишаються з нами назавжди

7 листопада 2014 року ми втратили військовослужбовця, командира взводу майора КОЛЕСНИКОВА Павла Олександровича.

19 березня 2014 року він був мобілізований до лав Збройних Сил України Центрально-Миколаївським об’єднаним районним військовим комісаріатом Миколаївської області. Служив старшим офіцером, потім – заступником військового комісара – начальником мобілізаційного відділення Центрально-Миколаївського об’єднаного районного військового комісаріату Миколаївської області.

19 серпня 2014 року був відряджений до на той час 79-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України на посаду командира взводу 2-ї аеромобільно-десантної роти 1-го аеромобільно-десантного батальйону.

Колесников Павло Олександрович – заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділення Центрально-Миколаївського об’єднаного районного військового комісаріату Миколаївської області, полковник (посмертно).

Павло Олександрович був учасником оборони Міжнародного аеропорту «Донецьк». Там він був старшим групи, яка тримала оборону нового термінала.

Наказом міністра оборони України від 3 листопада 2014 року майору П. О. Колесникову було присвоєно чергове військове звання підполковника, проте надіти нові погони офіцеру не судилося.

Майор КОЛЕСНИКОВ Павло Олександрович загинув у ході бою 7 листопада 2014 року під час обстрілу з боку російсько-терористичних збройних формувань в аеропорту Донецька.

10 листопада 2014 року воїн був похований на Алеї Слави Центрального міського кладовища міста Миколаєва у селі Мішково-Погорілове Вітовського району.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність»

III ступеня (04.12.2014; посмертно), медалями.

2 квітня 2015 року в Миколаєві на будівлі загальноосвітньої школи № 53, де навчався Павло Колесников, йому відкрито меморіальну дошку, а на будівлі Центрально-Миколаївського об’єднаного районного військового комісаріату Миколаївської області, де служив Герой, йому встановлено меморіальний стенд.

Нам болить втрачати побратимів.

…Сьогодні ми зберігаємо пам’ять «Кіборгів», наших полеглих воїнів, і хочемо, щоб наші городяни теж знали і не забували своїх Героїв, ті обставини і ті вчинки, завдяки яким ми маємо можливість жити мирним життям.

Пам’ять про наших полеглих побратимів вкарбована словами подяки в меморіальних дошках та внесена в пам’ятні книги. Вихованці шкіл знають своїх випускників-Героїв. Вдячні земляки бережуть їх пам’ять, вкарбовану в назви вулиць. Ми, товариші по службі, знаємо і пам’ятаємо внесок наших побратимів. Вічна пам’ять Героям!

Пресслужба Миколаївського обласного військового комісаріату