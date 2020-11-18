Земля-годувальниця: місцеві бюджети поповнено на 700 млн грн

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області у січні – жовтні 2020 року плата за землю складає майже 12 відс. усіх доходів місцевих бюджетів і традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень до місцевих скарбниць.

У січні – жовтні 2020 року находження від плати за землю до місцевих бюджетів Миколаївської області склали 699 млн гривень. Вагому частку надходжень плати за землю сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі – юридичні особи. Від них до бюджету надійшло – 470,8 млн гривень. Водночас, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, перераховано 228,2 млн гривень.

Приємно відзначити, що досягнення таких показників – результат відкритих партнерських взаємин з бізнесом, якісного сервісного обслуговування платників податків та підвищення податкової культури бізнесу.

Фахівці Головного управління ДПС у Миколаївській області нагадують, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Головне управління ДПС у Миколаївській області