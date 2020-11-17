Новації щодо дивідендів

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що 23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (крім деяких змін, які набирають чинності з 1 липня 2020 року та з 1 січня 2021 року).

Так, з 1 січня 2021 року набирає чинності нова редакція п.п.14.1.49 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), такого змісту:

«дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також:

платіж у грошовій чи не грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в п.п.”а”, “в”, “г” п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента зазначеного в п.п.”а”, “в”, “г” п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах “а”, “в”, “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу “витягнутої руки”;

виплата в грошовій або не грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи».

Ознайомитись з Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

Головне управління ДПС у Миколаївській області