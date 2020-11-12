ПРОТИСТОЯННЯ: суперечка, що йде на шкоду селу…

Як відомо, чужа душа – темний ліс. Тож розбиратися в конфліктних ситуаціях, в яких задіяний людський фактор, – справа не з простих. Поготів важко збагнути істину, коли йдеться про сільські чвари. Хитросплетіння особистих та громадських інтересів у селі зазвичай «зав’язані» настільки, що сам чорт ногу зламає. Тож, вирушаючи у чергове відрядження за зверненням читачів, кореспондент «РП» не мав на меті зайняти чийсь бік у «протистоянні» чи когось «очорнити». Наше головне завдання – докопатися до істини і розставити всі крапки над «і». Звісно ж, наскільки це можливо…

На службі у людей

Заявник, що днями переступив поріг нашої редакції, – людина на теренах Казанківщини, та й всієї області, досить відома. Олександр Умрихін протягом багатьох років очолює одне з найуспішніших сільгосппідприємств Володимирівської сільської ради та всього району (на жаль, уже колишнього. – Ред.). Попри несприятливі погодні та економічні умови, з року в рік СТОВ «Обрій» домагається високих виробничих показників. Товариство також гідно виконує соціальну місію. Ось лише факти, а це, як відомо, – річ неспростовна, принаймні, адекватними людьми. Лише в період з 1 січня 2019 року по 28 жовтня 2020 року аграрне підприємство сплатило тільки до сільського бюджету 3,5 мільйона гривень податків! Крім того, в «Обрії» мають роботу та офіційне працевлаштування 42 людини – і це на якихось 1375 гектарах ріллі. Справно розраховується товариство і з власниками земельних паїв.

Крім того, робочий кабінет Олександра Миколайовича Умрихіна буквально увішаний різноманітними грамотами, подяками та відзнаками районного й обласного рівня – і чималу частину нагород становлять віншування за благодійну та меценатську діяльність.

І, чесно кажучи, це той випадок, коли «орден» знайшов свого героя. З перших років свого заснування «Обрій» простягає безкорисливу руку допомоги рідному селу. Перелічити увесь масив добрих справ – жодної газетної площі не вистачить, тож розповімо лише про найвагоміші добрі вчинки.

Медична реформа, як відомо, «згорнула» чимало стаціонарних закладів у сільській місцевості. Але коли Володимирівська лікарня ще функціонувала, то буквально «потопала» через суцільно дірявий дах. На допомогу прийшов саме О. Умрихін, надавши понад 300 листів шиферу та 10 кубів пиломатеріалів для перекриття. Та цим великим обсягом допомоги Олександр Миколайович не обмежився, а залюбки реалізував й інші нагальні запити ескулапів. До лікарні силами «Обрію» було підведено новенький водогін, відремонтовано системи каналізації та опалення, а також зроблено ремонт на кухні та в палатах. Було придбано нову сантехніку, кахель, бойлер тощо.

І хоча наразі палати через так звану медичну реформу практично пустують, лише зрідка слугуючи готелем для приїжджих робітників, незабаром тут мають облаштувати будинок для людей похилого віку. Гадаю, стареньким буде вельми комфортно коротати віку в цілком пристойних умовах проживання.

А ось іще цифри і факти щодо доброчинної діяльності Олександра Умрихіна та керованого ним підприємства. 2016 рік. Перераховано 51 тисячу 250 гривен на рахунок місцевої благодійної організації «Солідарність».

2017-й. На ремонт приміщення церкви (огорожа, бетон, красиві ковані ворота) спрямовано 94 тисячі гривень. Так, зокрема, для загальноосвітньої школи придбано інтерактивну дошку на суму 4,5 тис. грн.

У 2018 році у лікарні було скорочено ставку повара. Та Олександр Умрихін, йдучи назустріч побажанням головлікаря, винайшов можливість оплатити цю штатну одиницю (38,6 тис. грн). На рахунок вищезгаданої благодійної організації надійшла ще 71 тисяча гривень.

У 2019-му товариство «Обрій» надало благодійної допомоги селу на 176 тисяч гривень. Це, зокрема, перевезення щебня автомобілем МАЗ на суму 128800 грн, вивезення сміття (7200 грн), підвіз будматеріалів на церкву (6000 грн), допомога в облаштуванні парку (8360 грн), фрезерування узбіч доріг (4000 грн).

Серед найвагоміших благодійних справ поточного року – закупівля асфальту (9600 грн), придбання в умовах пандемії захисних костюмів та розхідних медичних матеріалів (12000 грн). Протягом року підприємство «Обрій» спрямувало на доброчинність 86100 гривень власних коштів. Могло бути і значно більше, але… Але про це, власне, йтиметься нижче.

Загалом, сума благодійної допомоги від СТОВ «Обрій» у період з 1 січня 2016 року по 21 серпня 2020 року становить 512 тисяч гривень! Крім того, частина доброчинної діяльності надавалася роботами чи матеріалами, в натуральній, так би мовити, формі. Це і вивезення сміття, і косіння трави вздовж доріг, прибирання снігу тощо. А це також кошти, й чималі.

А який чудовий кабінет психології облаштовано у Володимирівській ЗОШ! Тож заняття проводяться на найвищому рівні, й успіхи у вигляді призових місць у всеукраїнських (!) конкурсах не забарилися.

Пробігла «чорна кішка»…

Мало це чи багато?

На наш погляд, це дуже достойний внесок у розвиток села. Як каже сам Олександр Миколайович, йому болить доля рідної для нього Володимирівки, і він воліє бачити, що село живе і розвивається, а не жебракує та тихенько помирає.

«То все дрібнички для такого великого масиву землі», – натомість обронив у розмові сільський голова Павло Довгий. Власне кажучи, очільник сільської громади і став головним «опонентом» Олександра Умрихіна у протистоянні, що спалахнуло лише влітку цього року.

Яка ж чорна кішка пробігла між двома керівниками? Спробуємо розібратися…

О. Умрихін приїхав до редакції не з «пусторожніми» заявами чи звинуваченнями. 59-річний чоловік продемонстрував нам документ – заяву на ім’я начальника ГУНП в Миколаївській області С.О. Шайхета та голови Миколаївської облдержадміністрації О.В. Стадніка.

Про що йдеться?

«Ігноруючи вимоги чинного законодавства, Довгий П.І. останнім часом заважає СТОВ «Обрій» здійснювати свою статутну діяльність, створюючи штучні перепони – направляючи на адресу господарства безпідставні запити про надання інформації та документів, погрожуючи мені і моїм працівникам, а також скаржиться до контролюючих органів на дії мого господарства, не намагаючись перед цим навіть розібратися в ситуації (яку він вважає за порушення) в добровільному порядку, а роблячи це все, знову ж таки, для дестабілізації роботи підприємства.

Усе почалося з того, що протягом липня – серпня поточного року Довгий П.І., набравшись наглості, під час кожного спілкування зі мною став вимагати готівкові кошти, розмовляючи зі мною так, наче я його підлеглий, і розпоряджаючись коштами мого підприємства як власними. Відбувалося це як при особистій розмові з ним, так і у присутності бухгалтерів СТОВ «Обрій» (перелічено прізвища. – Ред.). При цьому необхідні йому суми коштів обчислювалися не сотнями, а тисячами. Звісно, я відмовився надавати йому готівку, тому що це вже стало виходити за рамки пристойності, порадивши йому розумно розподіляти кошти, які надійшли на рахунок сільської ради».

Далі, за словами О. Умрихіна, сільський голова вкотре прийшов до його офісу, на що директор СТОВ відповів: нічого більше він нікому не платитиме, бо і так сплачує великі суми податків і надає серйозну благодійну допомогу соціальній сфері села.

«Невже цього замало?» – читаємо далі у зверненні до обласних керівників, – я запитав у нього. На це Довгий П.І. відповів, що його це не цікавить, а потрібна лише готівка та почав мене залякувати перевірками контролюючими органами і погрожуючи «засадити» мене до в’язниці, додавши, що саме він господар у селі. Ці слова привели мене в шоковий стан, оскільки це така подяка за все, що нами зроблено і робиться задля нормального життя в селі та задля втримання людей в селі, оскільки населення щороку зменшується і скоро навіть не буде кому працювати на підприємствах».

А наприкінці серпня, як йдеться із заяви О. Умрихіна, сільський голова вдався до вчинків, які можна оцінювати як протидію господарській діяльності, – а саме «почав погрожувати мені і головному механіку СТОВ «Обрій» тим, що забороняє проїзд зернозбиральної техніки нашого підприємства через село Володимирівка по безпідставних причинах, інакше посадить нас до в’язниці. Таким чином, Довгий П.І. на три дні затримав початок збирання нашого врожаю, чим заподіяв фінансових збитків нашому підприємству».

Отакої!

Камінь спотикання

Крім того, Олександр Миколайович з подивом дізнався, що в 2020 році було розширено межі села аж на… 541 гектар (!), про що, за його словами, «не здогадуються ні мешканці села, ні землевласники, ні землекористувачі». Натомість – напряму стосується інтересів сільгоспвиробників, адже може призвести до значного збільшення орендної плати за землю.

«Після всього цього у мене вже не виникає жодного бажання вкладатися у розвиток нашого села», – завершив свою гірку розповідь Олександр Миколайович і попросив правоохоронні органи перевірити діяльність сільського голови на предмет дотримання чинного законодавства.

До речі, справжнім каменем спотикання стала і ферма, на якій вирощується геть невеличке поголів’я свиней та корів задля забезпечення їдальні господарства та власних потреб. Як вважає Олександр Умрихін, сільський голова навмисно затягує процес присвоєння будівлі ферми поштової адреси, через що неможливо зареєструвати право власності у державному реєстрі.

Звісно, що «Рідне Прибужжя» завжди об’єктивно висвітлює всі сторони «протистояння» і надає газетну площу всім його учасниками. Тож кореспондент вирушив до сільської ради, аби ознайомитися з аргументами Володимирівського сільського голови Павла Довгого. До речі, на місцевих виборах Павло Іванович здобув приголомшливу перемогу, заручившись підтримкою понад 90 відсотків виборців, котрі завітали на виборчі дільниці. Щоправда, пану Довгому довелося конкурувати із… самим собою, адже на найвищу посаду в громаді не претендував жоден інший кандидат.

До честі керманича сільської громади, він не став тікати від журналіста (а такі випадки не поодинокі у нашій редакційній практиці. – Ред.), а погодився відповісти на всі наші запитання. Ми ж пообіцяли Павлу Івановичу викласти нашу бесіду практично без скорочень, аби найоб’єктивніше висвітлити його позицію. Висновки ж – дещо пізніше.

– Скажіть, які у Вас головні претензії до пана Умрихіна? – запитали ми у сільського голови.

– Сільський голова повинен працювати над поповненням бюджету, згодні? – чисто «по-одеськи» відповів на наше перше запитання пан Довгий. І продовжив: – Податкова вимагає від нас, щоб усі складські приміщення були оформлені. Будьяка будівля має бути зареєстрована в податковій, щоб сплачувалися податки.

Щодо «безхозної» ферми, то я і на себе беру відповідальність, що ми тільки-но її помітили. Приїхала податкова з Баштанки, і ми визначилися, що одна із ферм розташована на землі, з якої не сплачується податок.

Я попросив Олександра Миколайовича, щоб він оформив документи на цю ферму – з тим, щоб ми зареєстрували договір оренди і стягували податки. Начебто з початку процес пішов, і він мене зрозумів, навіть зробив техдокументацію на цю ферму. До речі, по технічній документації там аж 1,75 гектара землі. Але коли він попросив, щоб ми присвоїли адресу цій фермі, я відповів, що для цього потрібні відповідні документи.

«Допит із пристрастю»

– Що було далі?

– Він так і не надав нам необхідні документи, які б підтверджували права власності на цю будівлю. Досі відповіді на наш запит не надійшло (розмова відбувалася 5 листопада. – Ред.). Натомість нещодавно Умрихін прийшов до мене і забрав свою заяву, а також копію техпаспорта. Тож на сесії я прийняв рішення визнати цю будівлю «бесхозною». Саме в такому статусі ми плануємо зареєструвати цю нерухомість у ЦНАПі.

Між іншим, з Олександром Миколайовичем ми наразі спілкуємось лише в паперовій формі. А його заступнику я сказав, що якщо вони не займатимуться зараз цим питанням, то потім доведеться відстоювати свої права лише в судовому порядку. Але це вже виллється в копійчину та буде змарновано час.

Загалом, існує процедура присвоєння адрес. Але я навіть іду на таке: якщо є сертифікати на майнові паї, принесіть і покажіть, і питання буде вирішено.

– Протягом останніх років «Обрій» надавав допомогу селу. А в якій формі і обсягах?

– Він надавав послуги з вивезення сміття – трактор на дві години один раз на два місяці. Викосив також траву біля бази, метрів триста. Розчищав взимку дороги від снігу. А коли заклали парк, допоміг викорчувати старі дерева.

– А лікарні хіба не допомагав?

– Я чув, що допомагав. До нього безпосередньо зверталася головний лікар закладу. Щось робив, палату там… Але не тільки він, а й кожний з 15-ти фермерів.

– А як загалом оціните внесок Олександра Умрихіна у соціальний розвиток села?

– Це дрібнички (?!! – Ред.) порівняно з тим обсягом землі, що є в нього.

– Прокоментуйте, будь ласка, заяву О. Умрихіна про готівкові кошти, котрі Ви нібито вимагали в нього. Олександр Михайлович також зазначив, що Ви розмовляли з ним, як начальник із підлеглим.

– Ми можемо зустрітися з ним по-чоловічому і нехай скаже це мені в очі. Я вимагав кошти? За що саме? Нічого я не вимагав.

– А чи забороняли проїзд його техніці через село?

– Я йому казав, що це потребує спеціальних дозволів від відповідних служб. Я його запитав, чи є такі дозволи. Відповідь була такою: цей порядок уже скасовано.

– А з яких міркувань межі села було збільшено аж на 541 гектар?

– На 541 гектар село збільшилось? – здивовано перепитав Павло Довгий.

– Так.

Після цього сільський голова викликав працівницю сільради і та підтвердила: так, саме на 541 га.

Вочевидь, ця новина стала для сільського «керманича» неабиякою дивиною. Принаймні, на мить виникла німа сцена, а обличчя Павла Івановича помітно «посуровішало». Утім через декілька секунд пан Довгий узявся доводити, що півтисячі з гаком гектарів – це занадто, і не може бути тому, що не може бути взагалі.

– Як можна було збільшити межі села на 541 гектар? – здивовано знизавши плечима, запитала перша посадова особа громади.

Утім працівниця сільради швидко довела своєму керівникові безпідставність його скептицизму. Але той знову спантеличив: «А до чого тут Олександр Умрихін?».

– Бо це рішення напряму стосується його прав та інтересів, – взявся за «лікнеп» уже журналіст «РП». – До речі, на сайті громади я навіть не знайшов рішень за 2020 рік…

– А це що, має відношення до Олександра Миколайовича? – знову «пішов у наступ» сільський голова.

– Але ж він каже, що все робиться таємно…

А ось наступне моє запитання, як здалося, неабияк розлютило Павла Івановича:

– Ви казали, що Умрихін та інші фермери вивозять сміття. Але при цьому з мешканців села стягується платня за цю послугу…

– Це запитання… сформулюйте його правильно. Це запитання має відношення до Олександра Миколайовича?

І це вже нагадувало «дежавю», коли замість відповіді на конкретне поставлене запитання Павло Довгий почав уводити дискусію в інший бік.

– Звичайно, має. Він своєю технікою вивозить сміття, але при цьому сільрада бере гроші з мешканців.

– А він взагалі вивозить сміття з села?

– Так.

– Ні.

– Ви ж самі про це сказали…

– Може, він землю вивозить? А може, сміття від своїх пайовиків?.. – досить кволо спробував «відбитися» мій співрозмовник. Аж раптом «закипів», підвищивши голос та перебиваючи журналіста.

– Павле Івановичу, я не спостерігаю доброзичливого ставлення до нього як до людини, котра платить досить високі податки та допомагає селу.

– Якщо нормальна людина, то оформлює документи, а не ходить в газету і не пишу кляузи, які нічим не підтверджені. Я зараз можу на нього зробити більше кляуз, ніж він на мене! Знаєте, коли я приїду писати статтю на нього, то все буде написано інакше. Бо я заплачу за цю статтю.

І тут пан Довгий несподівано переключив увагу на… мене. «Ви поводитесь як слідчий, а не як журналіст», – спантеличив (вкотре! – Ред.) сільський голова.

– Та ні, я журналіст.

– А Ви ставите запитання, як слідчий.

– Бо я мушу детально розібратися в ситуації.

І тут Павла Івановича, що називається, «прорвало».

– Я знаю, як писатиметься (стаття. – Ред.). Ви хочете лайно на мене вилити, просто лайно, – гнівно прорік очільник сільської громади.

І тут настає друга частина «марлезонського балету». До кабінету заходить землевпорядниця і вже «на пальцях», тобто на карті, демонструє Павлу Івановичу оті злощасні 541 гектари, на які «приросло» село Володимирівка.

– Ви шукаєте недоліки, – продовжив «гнути свою лінію» пан Довгий. – За мене проголосувало 94 проценти людей.

– Тому що Ви були єдиним кандидатом.

– Треба працювати… Хотілося б у газети мати підтримку.

– А я бачу ситуацію, що це не є добре, коли сільський голова конфліктує з одним із найбільших сільгоспвиробників.

Зрештою, виходимо на вулицю, бо в кабінеті стає надто спекотно. Сільський голова телефоном викликає «групу підтримки» в особі одного з фермерів, Миколи Меліхова. Той цілком очікувано зазначає: «Умрихін трохи неправий». Микола Миколайович також закликає до сентенцій на кшталт «ребята, давайте жить дружно».

Але… але Павло Довгий знову «підскакує» до мене:

– Я хотів додати, що дружина (Умрихіна. – Ред.) працює в школі, він її забезпечив стільцем, столом.

– Але ж у кабінеті психології навчаються діти.

І справді, це ж не приватний кабінет вчителя, а загальне надбання володимирівської громади. Та, мабуть, емоції та здоровий глузд у декого «зашкалюють» понад міру…

І тут знову Павло Довгий починає «по одній» викликати своїх підлеглих – працівниць сільради. Сенсації не відбулося – всі дружненько стали на бік свого безпосереднього начальника.

До нашої розмови долучається випадковий перехожий, фермер Сергій Пігарьов:

– Це все робочі моменти. Олександр Миколайович дуже багато зробив і робить для села. І все він робить нормально…

Як же це дисонує з отим презирливим «дрібнички»…

Сільські замальовки

Журналіст «РП» не обмежився спілкуванням у затісних кабінетах, а й прогулявся вулицями села, аби на очі переконатися в незворотності «революційних змін» від Павла Довгого.

Справді, останнім часом робиться багато добрих справ, адже до того ж децентралізація позитивно вплинула на наповнюваність місцевих бюджетів.

Водночас різануло око стихійне звалище на околиці села, розкиданий деінде вітром мотлох. А на недобудованому дитячому майданчикові просто неба кинули новеньку тротуарну плитку.

– Недовго вона тут пролежить, – каже місцевий мешканець Олександр Мартинов. – І такий безлад в усьому. Справді, перші три роки свого головування Довгий працював, було щось зроблено. Він у той час багато радився з громадою. На жаль, на цих виборах голови не було графи «Проти»…

З обуренням Олександр Петрович демонструє і кусок труби водопроводу, що стирчить прямо з-під асфальту. «Зарили» і кинули. Ось так освоїли кошти», – невдоволено кидає чоловік.

Розбиті вщент сходинки на вході до сільської ради можна навіть не коментувати – зрозуміло, що Павло Довгий в першу чергу дбає про людей, а не про себе, «любимого».

Замість післямови

Ось таким виявилося відрядження журналіста «РП» до типової сільської глибинки. Ми не навішуватимемо «ярлики» на того чи іншого учасника конфлікту. Але цілком зрозуміло: від протистояння впливових мешканців села насамперед постраждає все село та його мешканці. Пам’ятаймо ж народне: пани б’ються, у холопів чуби тріщать.

Переконалися ми і в тому, що Олександр Умрихін користується високим авторитетом серед земляків. За роки успішного господарювання на землі зроблено величезний внесок у соціально-економічну розбудову села, і заперечувати це – принаймні глупо.

Судячи з усього, патріотом свого села є і Павло Довгий, ось тільки свою роль і місію він бачить якось своєрідно. Та й методи керівництва Павла Івановича, чого гріха таїти, викликають принаймні подив. Ба більше: злі язики подейкують, що нерідко голова підвищує голос на своїх підлеглих, а це переважно жінки, та й зле слово вряди-годи з його язика зірветься…

У будь-якому разі потрібно шукати компроміс. А щодо можливих порушень законодавства, то своє слово мають сказати правоохоронні органи.

Тож крапку поки що не ставимо. Далі буде…

Андрій ТЮРІН

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