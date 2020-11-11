Выборы: «нахимичили» при подсчёте голосов

В Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу № 4, по которому баллотируется кандидат от «ОПЗЖ» Анар Ахундов, зафиксированы несоответствия.

Об этом сообщается на сайте «ОПОРА», информируют «НикВести».

– Наблюдатели «ОПОРЫ» проанализировали данные протокола Николаевской городской ТИК об итогах голосования по выборам депутатов облсовета в пределах избирательного округа № 4 и протокол областной ТИК о результатах выборов депутатов облсовета. В количестве голосов за шесть кандидатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» оказались расхождения, – отмечают в сети.

В частности, «ОПОРА» получила копию протокола Николаевской городской ТИК об итогах голосования по выборам депутатов облсовета в пределах всего избирательного округа № 4. При сравнении его с ранее полученным протоколом, выяснилось, что количество голосов, которые, по данным протокола городской ТИК, получили шесть кандидатов, не совпадает с количеством голосов, указанных в протоколе областной ТИК.

Речь идет о шести кандидатах от «Оппозиционной платформа – За жизнь». Так, в протоколе городской ТИК указано, что кандидата Анара Ахундова поддержали 866 избирателей, а в протоколе областной ТИК – 906. Кандидат Татьяна Потапенко, по данным протокола городской ТИК, набрала 1115 голосов избирателей, а по данным областной ТИК – 869 голосов. София Черкес имела 372 голоса, а в протоколе областной ТИК – 392. Кандидат Елизавета Трищанович набрала 152 голоса избирателей, а в протоколе областной ТИК – 259 голосов. Отличаются и результаты голосования за кандидата Гранда Арутюнова: в протоколе городской ТИК указано, что за него проголосовали 716 избирателей, а в протоколе областной ТИК – 654. Кандидат Виктория Шастун получила 159 голосов, а по данным протокола областной ТИК – 300.

В полиции факт возможной фальсификации результатов голосования внесен в Единый реестр досудебных расследований.

В части 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины сказано, что подделка или незаконное изготовление избирательной документации наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье, 8 ноября, облизбирком огласил результаты выборов в Николаевский областной совет. Однако по состоянию на 13:00 уже 9 ноября облизбирком так никому и не предоставил для ознакомления итоговые протоколы с результатами выборов.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко.

– Согласитесь, нарисовать несколько десятков голосов для кандидата – задача не из самых трудных. Гораздо сложнее было забрать победу у однопартийца Татьяны Потапенко, сотрудницы «Ника-Теры» Дмитрия Фирташа. Здесь нужно было куда-то деть более 200 персональных голосов за неё, чтоб опустить «коллегу» ниже во внутрипартийном рейтинге «ОПЗЖ», – написал редактор сайта «НикВести» Олег Деренюга.

В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают с первичными данными избирательных участков.