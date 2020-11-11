Протест предпринимателей: требовали отмены кассовых аппаратов

9 ноября в Николаеве состоялась мирная акция-митинг в защиту малого бизнеса – протестующие перекрыли выезд из города в направлении Одессы. Как утверждают активисты, свое мероприятие они провели в рамках Всеукраинской акции с аналогичным названием. Об этом сообщает «Вечерний Николаев».

Около сотни горожан-предпринимателей, а также представителей объединения «АвтоЕвроСила» и «300 николаевцев» – вышли с флагами Украины и лозунгами с требованием отменить обязательную установку кассовых аппаратов для малых предпринимателей.

Второе требование протестующих – защитить права предпринимателей на работу, отказаться от карантинных ограничений т. н. «Карантина выходного дня», которые бьют по малому бизнесу.

«Если закрывать, то закрывать всех, кроме полиции и медиков, а не так, что малый бизнес закрыли, а супермаркетам и среднему и крупному бизнесу разрешили работать!» – требовали участники акции протеста.

Акцию протеста приехал поддержать и кандидат на пост городского головы Владислав Чайка.