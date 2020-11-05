«Сутенёры» в погонах

Секс-бизнес в Украине, а особенно в Одессе – курортном портовом городе, процветает, несмотря на законодательный запрет. Для общественности – показательные рейды полиции. А в действительности «крышевание» и вымогательство правоохранителей уже давно стали скорее правилом, чем исключением. Львиная доля прибыли здесь достается сутенерам и их покровителям в полицейской форме. Женщины же, зарабатывая таким образом себе на жизнь, лишены каких-либо гарантий безопасности и защиты от насилия.

Романтика на 101-м километре

24-летняя одесситка Виктория развелась с мужем и осталась одна с четырьмя детьми – самой младшей дочери не было и полгода.

«Я долго пыталась устроиться на работу. Меня, дипломированного специалиста с высшим образованием, никто не хотел брать, потому что часто были бы больничные», – говорит женщина.

Оставшись без средств к существованию, Виктория вынуждена была заняться тем, что приносит якобы «легкий заработок» – выйти на трассу Одесса – Киев и стать секс-работницей. С тех пор прошло уже почти 12 лет, 10 из которых женщина предоставляла секс-услуги.

«Все думают, что там большие деньги, что это такая легкая профессия. Но это далеко не так, и идут туда не от хорошей жизни», – рассказывает Виктория.

Координатор благотворительной организации «ВОНА» Юлия Коган объясняет, что в Одессе работницы секс-индустрии, особенно работающие на трассе, постоянно сталкиваются с насилием.

«Очень часто приходят за помощью девочки, побитые клиентами. Некоторые же думают, что если заплатил за секс, то может делать с женщиной все, что угодно», – говорит Коган.

Волонтер отмечает, что, кроме как в благотворительных организациях, секс-работницам искать помощи негде – некоторые полицейские, наоборот, используют их в своих целях.

«Они подъезжали на трассу и не спрашивая, как будто это их рабы, брали девочек понятыми. Что секс-работниц заставляли говорить, то они и говорили. Представьте, как это: оболгать невиновного человека, – с этим же потом всю жизнь жить», – объясняет Юлия Коган.

По словам Юлии, были случаи, когда полицейские под видом клиентов пользовались услугами секс-работниц, а когда нужно было рассчитываться, показывали удостоверение и требовали взятку.

Сейчас Виктория, работница секс-бизнеса в прошлом, уже прекратила заниматься проституцией, как только появился другой заработок. Правда, к нормальному образу жизни привыкла не сразу: уйти из такой «сферы деятельности» удается немногим. Однако решив стать частью секс-индустрии, большинство заранее соглашается с теми проблемами, избежать которых в этом нелегальном бизнесе не удается никому.

Как много вокруг развлечений!

Одесская область значительно опережает остальные регионы Украины по количеству «тружениц развлекательного фронта». В 2019 году в исследовании Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья» и государственного учреждения «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» рассчитали по регионам страны приблизительное количество людей, занимающихся проституцией. На Одесщине их оказалось почти 11 тысяч. Больше – только в Киеве: 14,6 тысячи.

Согласитесь, вокруг нас так много предложений приятно провести время, адресованных потенциальным клиентам-мужчинам, а для девушек – возможностей заработать, что создается впечатление, что ничего предосудительного в этом нет. По статистике Национальной полиции, только в Одессе действуют 17 стриптиз-клубов, 10 салонов эротического массажа, 2 эскорт-агентства, а в Интернете 276 предложений о предоставлении сексуальных услуг.

Поисковая система Google при запросе «работа для девушки в Одессе» выдает сразу до пяти сайтов, на которых открытым текстом предлагают работу в эскорте или веб-моделинге («работа», предполагающая заигрывание с мужчинами через веб-камеру вплоть до полного раздевания), что в Украине также незаконно. Иногда призывы поработать в секс-индустрии маскируют под приглашения в элитные фотостудии или брачные агентства. Сотни подобных предложений в «сфере досуга» рекламируются в разделах поиска сотрудников на площадках Jooble, Trovit, Besplatka и других. Даже мессенджер Телеграм, набирающий популярность с каждым днем, активно используется дельцами для заманивания в свои «сети» «девушек модельной внешности» и мужчин, желающих воспользоваться их сомнительными услугами.

Журналисты Центра решили провести эксперимент и связались с администраторами нескольких «агентств», якобы желая устроиться на «работу». Как выяснилось при обсуждении условий, цена одного часа предоставления секс-услуг сильно зависит от внешних данных и возраста девушки. При этом их даже распределяют в разные бордели с учетом возраста, комплекции, формы тела и тому подобное. Конечно же, с соответствующей разницей в оплате: от 1,5 до 3 тысяч гривен берется с каждого клиента. Однако не стоит удивляться такому, на первый взгляд, «быстрому обогащению» «ночных бабочек»: они из этой суммы получают, в лучшем случае, 50-60%, остальное идет на зарплату администраторам, охране и в прибыль «заведению». У «девочки» может быть 7-9 клиентов за день, а это от 5 до 13 тысяч гривен ее вклада в общую кассу.

Процедура приема на работу занимает всего день-два: собеседование по телефону, затем встреча с администратором и, собственно, можно приступать к делу. Важная подробность: журналистка Центра расследований, которая пробовала «устроиться» в несколько одесских агентств по предоставлению сексуальных услуг, обязательно задавала вопрос о возможных рейдах полицейских – ведь такая деятельность строго запрещена законом. Во всех случаях вопрос был «надежно решен».

– Проблем не будет?

– Да, да. Крыша не течет, все в порядке.

– То есть никаких штрафов от правоохранителей нет?

– Да нет, за это не переживай. Мы в курсе, когда и что. Я же говорю, крыша не протекает, – сказала работница по персоналу одесского эскорт-агентства «Red Relax».

В другой «конторе» «Delux Odessa» также клятвенно заверили в том, что правоохранители вмешиваться не будут: «Мы работаем вот уже семь лет без смены адреса и номеров».

Никому ничего за ЭТО не будет

В то же время Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, регулярно сообщает о проведении успешных рейдов и разоблачении притонов. Однако правду не спрячешь, как ни скрывай ее за парадными отчетами. Даже в самой Национальной полиции считают, что борьба с сутенерством и сводничеством в Одессе недостаточно эффективная. В приказе ГУНП в Одесской области о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника отдела морали Александра Токарчука от 18 февраля 2020 года попутно сообщается, что за прошлый год работники УБПТЛ не задокументировали ни одной организованной группы, занимающейся сводничеством. А раскрываемость преступлений по ст. 302 УК Украины (создание мест разврата и сводничество) снизилась более, чем в два раза по сравнению с 2018 годом.

Но несут ли наказание те сутенеры, которых полицейским удалось поймать? Начиная с 2016 года, судя по материалам уголовных дел, размещенных в Государственном реестре судебных решений, только два правонарушителя получили тюремный срок: одному жителю Одесской области присудили 4 года и 4 месяца заключения за участие в преступной группировке и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а второму – 3 года тюрьмы за сутенерство и предложение взятки полицейским. Еще девять человек за сутенерство или сводничество осуждены от 1 года до 3 лет условно! Притом, что за последние три года совокупно по ст. 302 (создание мест разврата и сводничество) и ст. 303 (сутенерство) Уголовного кодекса Украины было задокументировано 144 правонарушения, до суда дошло только 27 производств. Из них три было закрыто, а два – возвращены в прокуратуру. За этот же период одесские полицейские более одной тысячи раз привлекали секс-работниц к административной ответственности за занятия проституцией.

Одесский правозащитник Игорь Кравец отмечает, что часто на скамье подсудимых оказываются только исполнители: «девочки» или администраторы, принимающие звонки от клиентов.

«Полицейские делают подмену понятий ради показателей. Например, две секс-работницы снимают квартиру для оказания сексуальных услуг, одну из них полицейские делают организатором, и она уже несет уголовную ответственность. Все полицейские знают, что эта борьба – абсолютный фейк, и те показатели, которые подаются, не соответствуют действительности», – говорит правозащитник.

Одна из бывших одесских секс-работниц, давшая согласие на анонимное интервью, утверждает, что настоящих преступников полиция к ответственности не привлечет в любом случае, а, наоборот, всячески покрывает.

«Вот по телевизору показывают: накрыли бордель, наказали девочек. Но смысл? Их завтра же переведут на другую квартиру. Правоохранители же наказывают не того, кто это создал, а кто зарабатывает деньги. Но они же не будут наказывать своего», – говорит женщина.

Она же рассказала еще об одной пикантной подробности: оказывается, места для показательных рейдов полиция выбирает не случайно.

«Есть специальные квартиры, показные, так что все рейды заранее планируются, чтобы показать, так сказать, противодействие. Те «заведения», которые должны работать, работают. Те, что не приносят большого дохода, можно и «подставить», показать в новостях. Ну, я не буду в это очень сильно углубляться, мне не хочется проблем», – добавила собеседница.

Зачем бороться, если можно управлять?

То, что за регулярную плату полицейские гарантируют спокойную работу «домам терпимости», подтверждают судебные дела, где, по версии следствия, главными фигурантами являются штатные сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. После одного из последних задержаний 15 июня нынешнего года двоим оперуполномоченным управления объявили о подозрении по факту вымогательства взяток с секс-работниц.

В материалах судебного дела от 21 июня этого года описана схема, по которой действовали правоохранители. Полицейские связались с девушкой, занимающейся проституцией, и договорились о встрече, представившись клиентами. На месте же, в квартире, где все должно было происходить, начали угрожать ей ответственностью и тем, что сообщат родственникам о ее занятии. За сокрытие фактов и молчание работники УБПТЛ потребовали и получили от «виноватой» 400 долларов. А потом и вовсе предложили ей и трем ее подельницам свое покровительство и защиту в случае чего. Конечно же, не из милосердия, а за ежемесячные перечисления на банковскую карту стражам правопорядка 1200 долларов.

Из приказа начальника ГУНП в Одесской области Олега Беха от 21 июля 2020 года следует, что заместитель начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Вячеслав Индичанский был в курсе отработки по этому адресу, а в начале служебного расследования и вовсе предполагалось, что он причастен к данному факту взяточничества.

«Во время пребывания в квартире Вусатенко Р. В. (один из оперуполномоченных. – Ред.) позвонил непосредственному руководителю Индичанскому В. А. и доложил о ходе проведения мероприятий в рамках поручения следователя. После разговора Вусатенко не позвонил в службу «102» и не доставил женщин в УБПТЛ ГУНП для составления административных материалов, а Индичанский В. А., со своей стороны, как руководитель, никаких мер не предпринял», – говорится в приказе.

В итоге оперов уволили из полиции, а вот Вячеслав Индичанский за ненадлежащий контроль за подчиненными отделался лишь предупреждением о «неполном служебном соответствии». Тогда же к дисциплинарной ответственности привлекли его заместителя Сергея Колисниченко и начальника управления Николая Кульчицкого. Позднее «провинившиеся» правоохранители рискнули оспаривать приказы о привлечении их к ответственности и подали в суд иски в отношении ГУНП в Одесской области. Сведения об этом есть в Государственном реестре судебных решений. На сегодня известно, что Кульчицкий свой иск отозвал, рассмотрения в суде исков от остальных полицейских еще не было.

Юлия Коган утверждает, что подобное вымогательство полицейскими взяток с правонарушителей – явление системное и давно укоренившееся.

«Могу сказать, что с 1984 года,когда я начала активно общаться с секс-работницами, ничего не изменилось на счет поборов. Девочки не могут работать в Одессе без того, чтобы не заплатить полиции. А у правоохранителей есть свои осведомители: если в городе появляется «новенькая» конкурентка, о ней тут же докладывают», – говорит Юлия Коган.

Один из бывших оперуполномоченных УБПТЛ на условиях анонимности сообщил нам, что деньги могут вымогать не только сотрудники этого управления, но и, пользуясь служебным положением, их коллеги из других подразделений Нацполиции, ведь «удостоверения у всех полицейских одинаковые».

«Сотрудничают» полицейские и с сутенерами, которые организуют притоны на съемных квартирах. Женщины, занимающиеся проституцией, утверждают, что в таком случае расценки намного выше: чем больше «заведение», тем больше «бабочек» сможет там принимать клиентов, соответственно, выше прибыль и того, кто «крышует». Обычно платят за каждую работающую «девочку» до 400 долларов ежемесячно. Схема начинает действовать по инициативе сутенеров, которые сами выходят на правоохранителей, или после того, как «заведение» будет «раскрыто» в ходе проверки.

Деньги всё-таки «не пахнут»

В уголовных делах о взяточничестве фигурируют только рядовые сотрудники управления. При этом меняется в лучшую сторону именно благосостояние руководящих работников УБПТЛ.

Николай Кульчицкий возглавляет управление с 2014 года, за исключением большей части 2016 года, когда занимал должность начальника райотдела в Полтавской области. До этого полицейский возглавлял одесский отдел по борьбе с преступлениями в сфере общественной морали. При зарплате, которая в нынешнем году составляла до 30 тыс. грн в месяц, Николай Кульчицкий ездит на новеньком автомобиле Audi Q7. Правда, в документах значится, что авто в 2019 году приобрела Анастасия Кульчицкая – 64-летняя мать полицейского. Стоимость такого автомобиля на момент покупки составляла примерно 1,8 млн грн. Владелица занималась мелким частным предпринимательством до 2013 года, но не имела никакой собственной фирмы. Николаю Кульчицкому теоретически пришлось бы откладывать всю зарплату до копейки в течение 6 лет, чтобы накопить такую сумму.

Живет правоохранитель в доме площадью 300 кв. м, расположенном в пригороде Одессы – Лиманке, недалеко от побережья Черного моря. Жилье зарегистрировано на супругу Николая Кульчицкого Олесю. В декларации за 2015 год Кульчицкий указал, что стоимость дома на момент приобретения составила 3,2 млн грн. В том же году заработная плата полицейского за год составила… 91 тыс. грн. Сейчас в Лиманке подобные строения продаются не меньше чем за 5,5 млн грн.

Где Олеся Кульчицкая нашла средства на покупку такого жилья, непонятно, ведь она зарегистрировалась как частный предприниматель только в мае 2020 года и до этого бизнесом не занималась. Отвечать на вопросы по поводу имущества начальник УБПТЛ категорически отказался: «Они не касаются темы борьбы с торговлей людьми».

Другие полицейские, занимающие руководящие должности в УБПТЛ, также имеют состоятельных родственников. Начальник «отдела морали» по выявлению фактов сутенерства и сводничества Александр Токарчук проживает в квартире бывшей тещи в жилом комплексе «Фаворит» площадью 93 кв. м.Аналогичную квартиру в этом же доме можно приобрести за 2,7 млн грн. Авто правоохранителя – Mazda 6, к слову, также принадлежащее бывшей теще.

А замначальника отдела по борьбе с торговлей людьми Сергей Колисниченко вместе с женой получил «в подарок» за последние два года от некоей Елены Максимовой 450 тыс. грн – больше, чем заработная плата правоохранителя за тот же период. Что сказать: более чем щедро!

Без права на защиту

Исследование Центра общественного здоровья Украины показывает, что почти каждая пятая опрошенная женщина, занимающаяся проституцией, сталкивалась с насилием со стороны правоохранителей. Понятно, почему секс-работницы и после насилия со стороны клиентов, в большинстве случаев, в полицию не спешат.

Девушка Лена, ранее занимавшаяся проституцией, несколько раз обращалась в полицию после конфликтов с клиентами, однако слышала в ответ равнодушное: «Зовите, когда убьют». Когда же попыталась подать заявление после изнасилования, правоохранители заявили, что нападение она спровоцировала сама.

«Женщины в проституции страдают от шантажа, отказа принимать заявления об изнасиловании или насилии. Их показания в судебных делах ставятся под сомнение, а протоколы о привлечении за проституцию вдруг оказываются в руках посторонних лиц. И доказать такие нарушения крайне сложно, учитывая состояние правоохранительной и судебной системы в Украине, особенно в регионах», – говорит юрист организации «Центр «Развитие демократии» Елена Зайцева.

Бывшая работница секс-бизнеса Виктория убеждена, что даже те, кто переживает насилие, обычно не уходят из профессии – потребность в деньгах, которые зарабатываются здесь довольно быстро, заставляет их забывать о собственной безопасности. Ей же удалось изменить свою жизнь благодаря поддержке близкого человека.

Бороться с таким явлением, как торговля людьми, очень сложно – для этого в Национальной полиции Украины и создано специальное управление. Однако у тех, кто по долгу службы должен закрывать притоны и сажать в тюрьмы сутенеров, жажда возможной наживы гораздо сильнее чувства справедливости и законности. Когда есть практически ничем не ограниченная власть и никакой ответственности, а в руки сами льются сотни и тысячи баксов, кто будет смотреть на униженных и оскорбленных?

P. S. Пока материал готовился к публикации, новым начальником Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области стал Артур Макаров, выполнявший до этого обязанности заместителя начальника Департамента стратегических расследований в этом же ведомстве. Однако изменит ли это сложившуюся систему?

Оксана Орсач, Центр журналистских расследований